Metro CDMX y empresas ferroviarias de España acuerdan colaboración para mantenimiento

Representantes de firmas como Siemens, CAF y Azvi durante la mesa de trabajo para el desarrollo de ingeniería ferroviaria en el Metro.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, recibió a más de 30 representantes empresariales de la Asociación de la Industria Ferroviaria Española, quienes externaron la posibilidad de fortalecer lazos de cooperación para el refaccionamiento de instalaciones fijas y material rodante.

Acompañado del subdirector general de mantenimiento del STC-Metro, Omar Moya Rodríguez, el titular del organismo resaltó la apertura del organismo para la colaboración con instancias internacionales.

Autoridades del STC y la Embajada de España exploran lazos de cooperación para la mejora de instalaciones fijas y material rodante. ı Foto: Metro CDMX

Por su parte, Aloña Aramburu Iturbe, analista de mercado de la oficina económica y comercial de la embajada de España en México, señaló que la industria ferroviaria está en disposición para contribuir con la propuesta de soluciones conjuntas para el Metro.

Se trata de más de 30 empresas con una amplia gama de servicios, insumos y soluciones ferroviarias, que incluyen refaccionamiento, mantenimiento, construcción, así como desarrollo de ingenierías, quienes expusieron a los ingenieros especialistas del Metro sus catálogos.

Adrián Rubalcava Suárez encabeza el encuentro con representantes de la industria ferroviaria española en la sede del STC. ı Foto: Metro CDMX

Entre las empresas que asistieron a la reunión se encuentran AZVI, COMSA, ELECNOR, INGEROP T3, MIERES RAIL, CAF TURNKEY, SIEMENS MOBILITY, LANDER SIMULATION, TELTRONIC e INDRA, entre otras.

Las reuniones continuarán durante las próximas semanas, con recorridos por talleres e instalaciones estratégicas, con la finalidad de estrechar colaboración y relaciones de negocios, siempre en el marco de la normatividad aplicable para las adquisiciones.

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