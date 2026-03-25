Anuncian seguridad en bajopuentes de Tlalpan

LOS BAJOPUENTES de la Calzada de Tlalpan intervenidos por la administración capitalina contarán con seguridad contratada por la empresa que los transforma en Pasos de la Utopía, Servicios Metropolitanos (Servimet), anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En conferencia, la mandataria destacó que el órgano desconcentrado contratará a los policías para vigilar cada uno de estos espacios que están sobre la Calzada de Tlalpan y San Antonio Abad, como parte de las acciones de mejoramiento de éstos.

7 Bajopuentes busca remodelar el Gobierno local antes del Mundial

“Todos van a estar remodelados, mejorados y van a tener policía. Servimet va a contratar policía para garantizar que todos los bajopuentes puedan tener servicios de seguridad y entonces cualquier persona que atraviese Tlalpan lo haga en las mejores condiciones”, aseguró Brugada Molina.

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El pasado 20 de marzo, La Razón visitó 32 bajopuentes y detectó que entre los 12 ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, que están dentro del plan de mejoramiento para antes del Mundial, en el tramo entre Lorenzo Boturini y Obrero Mundial hay cinco abiertos a los peatones, pero en remodelación, cuatro cerrados y uno inundado.

Brugada Molina indicó que, rumbo al Mundial de Futbol 2026, estarán listos siete de los 12 Pasos de la Utopía contemplados para este año, mientras que los cinco restantes se concluirán antes de que termine 2026 y el resto, despueé.

“Rumbo al mundial vamos a reestructurar, renovar, mejorar y a hacer obra en 12 bajopuentes (...) de esos 12, siete van a concluirse antes del Mundial y los demás están en reforzamiento estructural”, dijo.