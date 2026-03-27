Metro de CDMX amplía su horario por el México vs Portugal; ve en qué líneas y a qué hora cierra

El partido amistoso entre México y Portugal en el Estadio Ciudad de México ha causado gran emoción entre los aficionados al futbol. Para los asistentes a dicho evento que será una prueba, previo al Mundial 2026, el Metro anunció la ampliación de sus horarios para beneficiar a los usuarios.

En las redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el sábado 28 de marzo de 2026 dará servicio hasta las 01:00 horas del domingo 29 de marzo.

En una imagen, detalló las líneas del metro de la Ciudad de México que se beneficiarán de esta acción del SCT. Las líneas son las siguientes:

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Línea 1 (Observatorio – Pantitlán)

Línea 2 (Cuatro Caminos – Tasqueña)

Línea 9 (Tacubaya – Pantitlán)

“En tanto al servicio de la Línea 2 para el sábado 28 de marzo será de forma habitual de Tasqueña a Cuatro Caminos de 6:00 a 1:00 horas”, agregó el Metro de la CDMX.

#AvisoMetro En apoyo a los asistentes a los eventos deportivos de este sábado 28 de marzo, se ampliará el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 9 hasta la 1:00 horas.



Las últimas corridas de trenes será a las 00:30 horas en las respectivas terminales.… pic.twitter.com/vPiuXHEQZf — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 27, 2026

Además, recordó a los usuarios del transporte público que la estación San Antonio Abad permanece cerrada por lo que no habrá ascenso ni descenso.

La reapertura del Estadio Azteca, que ahora se le conoce también como Estadio Banorte, será una prueba para la Selección Mexicana, que se mide contra una potencia europea.

A pesar de que no estará Cristiano Ronaldo, el conjunto luso cuenta en su plantilla con jugadores de la talla de Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix y Paulinho, delantero de los Diablos Rojos del Toluca.

El partido entre la Selección Nacional de México y su similar de Portugal inicia este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Las autoridades de la Ciudad de México pidieron a los asistentes salir con tiempo, debido a que no se permitirá la entrada de vehículos, solo se permitirá la llegada en transporte público.

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JVR