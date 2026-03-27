Natalia Lane enfrenta la última audiencia contra su presunto agresor entre tensión y respaldo comunitario

El proceso judicial de la activista trans Natalia Lane entró en su etapa decisiva. A través de un mensaje en video difundido en redes sociales, la defensora de derechos humanos compartió el ambiente previo a la última audiencia contra el hombre señalado como responsable del intento de feminicidio que sufrió cuatro años atrás.

Su testimonio dejó ver un estado emocional marcado por la incertidumbre, aunque también sostuvo una postura firme frente al proceso.

“Mis abogadas me comentan que el día de hoy se van a presentar los supuestos, entre comillas, testigos de mi agresor para intentar desvirtuar todo lo que sucedió”, expresó. La activista cuestionó la estrategia de la defensa y subrayó que cuenta con pruebas sólidas dentro de la carpeta de investigación.

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Lane aseguró que su equipo jurídico reunió elementos suficientes para sostener su versión. “Tenemos todas las evidencias, tenemos todos los testigos y, sobre todo, tenemos la verdad”, afirmó. A pesar de ello, reconoció el impacto emocional que implicó enfrentar esta etapa final del juicio.

“No les puedo negar que me descoloca y me genera mucha angustia”, confesó ante su comunidad digital.

Hace cuatro años, Natalia Lane sobrevivió a un intento de feminicidio que marcó su vida y detonó su activismo. La agresión no solo evidenció los niveles de violencia que enfrentan las mujeres trans en México, también abrió una batalla legal que avanzó con obstáculos y dilaciones. Desde entonces, su caso se convirtió en un símbolo de exigencia de justicia para una comunidad que enfrenta altos índices de impunidad.

El caso adquirió una dimensión histórica. Se trató del primer proceso en México judicializado como tentativa de feminicidio contra una mujer trans, un hecho que colocó su denuncia en el centro del debate sobre el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Organizaciones civiles y colectivas acompañaron el proceso desde sus primeras etapas. Diversos grupos señalaron que este juicio representa una oportunidad para sentar precedentes en el reconocimiento de la violencia por prejuicio y en la obligación del Estado de garantizar investigaciones con perspectiva de género e identidad.

Durante el mensaje, Natalia Lane agradeció el respaldo recibido en redes sociales y fuera de ellas. “Gracias por su cariño, les mantendremos informadas sobre lo que suceda”. Explicó que, por razones legales, no puede compartir todos los detalles del proceso, aunque se comprometió a mantener comunicación constante con quienes han acompañado su lucha.

La activista apareció acompañada por personas cercanas, entre ellas su padre y representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

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MSL