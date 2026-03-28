Cae La Besucona, objetivo prioritario ligado a homicidios

Erick Magaña, alias La Besucona, en ficha presentada por la SSC de la CDMX.

LA POLICÍA capitalina detuvo a Erick Magaña Márquez, alias La Besucona, señalado como líder de una célula criminal que operaba en Iztapalapa y considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como narcomenudeo, homicidio y despojo de inmuebles.

El arresto ocurrió tras un operativo de inteligencia que derivó en una persecución en calles de Coyoacán, donde agentes interceptaron al sospechoso a bordo de un vehículo irregular. Durante la revisión, policías aseguraron al menos 23 dosis de presunta droga, 10 cartuchos útiles y la unidad en la que circulaba.

Investigaciones oficiales lo relacionan con disputas por el control del narcomenudeo en Iztapalapa, una zona donde diversas células compiten por los puntos de venta.

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62 organizaciones delictivas operan en la CDMX: SSC

Las autoridades también lo vinculan con al menos cuatro homicidios, incluido un caso registrado en diciembre del año pasado en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Reportes de seguridad describen que “Los Besucones”, nombre de la banda que lideraba, operaba mediante intimidación y amenazas, no sólo para distribuir narcóticos, sino también para apropiarse de inmuebles. Esa combinación de delitos elevó el perfil de la célula como generadora de violencia local.

El detenido cuenta con antecedentes penales: en 2012 enfrentó cargos por robo con violencia, y un año después, por portación de arma de fuego. Estos registros forman parte de la carpeta que ahora analiza el Ministerio Público.

Autoridades capitalinas sostienen que la detención responde a trabajos de seguimiento e investigación enfocados en reducir delitos de alto impacto. Sin embargo, especialistas advierten que la caída de líderes locales no garantiza una disminución sostenida del narcomenudeo, debido a la rápida reconfiguración de grupos en zonas con alta demanda de droga.

La aprehensión se suma a una serie de operativos en la alcaldía de Iztapalapa, considerada uno de los principales focos de disputa criminal en la capital de México, donde distintas bandas buscan controlar mercados ilegales y corredores de distribución.