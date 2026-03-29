Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX este lunes 30 de marzo

La Ciudad de México podría registrar un descenso importante de temperatura durante las primeras horas del día, luego de que autoridades activaran la alerta amarilla por frío ante el pronóstico de mínimas de hasta 4 grados Celsius al amanecer.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las condiciones se presentarán principalmente entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando el ambiente frío suele intensificarse en distintas zonas de la capital.
¿Cuáles son las alcaldías con alerta amarilla?
La alerta amarilla se concentra principalmente en zonas altas del sur de la ciudad, donde el frío suele ser más intenso debido a la altitud y condiciones geográficas.
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Entre las alcaldías que podrían verse más afectadas se encuentran:
- Tlalpan
- Milpa Alta
- La Magdalena Contreras
En estas demarcaciones, no se descarta la presencia de heladas ligeras en áreas rurales o de montaña, especialmente en puntos cercanos al Ajusco.
Este nivel de alerta implica la presencia de condiciones climáticas que pueden representar riesgos menores a la población, particularmente para grupos vulnerables como:
- Niñas y niños
- Personas adultas mayores
- Personas con enfermedades respiratorias
Aunque no se trata de una emergencia mayor, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar medidas preventivas.
Recomendaciones ante el frío en CDMX
Ante el descenso de temperatura, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:
- Abrigarse adecuadamente, preferentemente en capas
- Cubrir nariz y boca para evitar la entrada de aire frío
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C
- Mantenerse hidratado
- Proteger a mascotas del frío
- Acudir al médico en caso de presentar síntomas respiratorios
Aunque ya comenzó la primavera, este tipo de condiciones se deben a la presencia de frentes fríos tardíos, que aún pueden afectar al Valle de México durante marzo e incluso en semanas posteriores.
Estas variaciones son relativamente comunes y pueden generar mañanas frías y tardes templadas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones, especialmente al salir temprano de casa.
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MSL