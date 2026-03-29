CDMX busca cerrar brecha en acceso a la tierra con entrega de certificados agrarios a mujeres

Entregaron 138 certificados agrarios a mujeres campesinas de la alcaldía Tlalpan, hicieron esto como una forma de hacer “justicia histórica” para reconocerlas como titulares legales de la tierra; el evento fue presidido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria capitalina subrayó que este avance también implica una mayor participación de las mujeres en las asambleas y en la toma de decisiones dentro de los núcleos agrarios, lo que contribuirá a una distribución más equitativa del poder en las comunidades rurales.

“Durante siglos la tierra tuvo nombre de mujer, pero firma de hombre, y aún así no se fueron; durante siglos han sido sembradoras de vida, guardianas del territorio, del agua, del bosque y de la milpa. Como dicen también las palabras de las mujeres campesinas: la mujer no sólo siembra la tierra, la entiende, sabe cuando el suelo tiene sed y cuando guarda memoria de la lluvia”, expresó Brugada Molina.

El liderazgo de nuestra primera mujer presidenta, la Dra. @Claudiashein, marca un cambio de época que avanza con justicia al reconocer el papel protagónico de las mujeres, como lo fue Margarita Maza, en la historia de México.



En esta #CiudadFeminista respaldamos la lucha y… pic.twitter.com/JM2dVukzSy — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 29, 2026

Por su parte, Sheinbaum explicó que la entrega de certificados forma parte de una política nacional para garantizar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y cerrar brechas históricas en el ámbito rural. Indicó que, hasta ahora, se han otorgado cerca de 30 mil títulos agrarios a mujeres en el país, con la meta de alcanzar 150 mil.

En el acto, la secretaria de las Mujeres a nivel federal, Citlalli Hernández Mora, anunció la creación de una cartilla de derechos de las mujeres agrarias, con el objetivo de difundir y fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos ante las persistentes brechas en el acceso a la tierra.

México mira y reconoce a las mujeres de la historia, con nombre propio y con el lugar que siempre les perteneció.



Junto a nuestra presidenta @Claudiashein la memoria deja de ser silencio y se convierte en justicia.



Margarita Maza representa esa fuerza que sostuvo ideales,… pic.twitter.com/lBvnWhvCh4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 29, 2026

En representación de las beneficiarias, María Enriqueta Carrón Yescas, presidenta del Consejo de Vigilancia del Ejido Cuautepec, destacó que la entrega de certificados otorga certeza jurídica a las mujeres y reconoce su lucha por abrirse paso en espacios tradicionalmente ocupados por hombres.

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MSL