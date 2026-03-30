Promete Morena revivir Comisión para el Mundial

El remodelado paradero de Huipulco, la noche del partido entre México y Portugal, en el Estadio Banorte.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que reactivará la Comisión Especial del Mundial para brindar información, en territorio, sobre este evento deportivo, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Banorte.

Durante la conferencia La Chilanguera, el legislador Paulo García González informó que quien presidirá este grupo, ante la licencia indefinida de Fernando Zárate, será su suplente en Donceles, Ángel Tamariz, quien hasta hace unos días estaba al frente de la Agencia Digital de Innovación Pública.

“Es una oportunidad para que esta nueva integración de la Comisión Especial del Mundial permita activar una serie de cuestiones.

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El Tip: En el Fan Fest del Zócalo habrá una pantalla led de 510 metros cuadrados, que según autoridades, es la más grande entre las ciudades anfitrionas del Mundial.

“Por un lado vemos que ya, a estas alturas, en cuanto a capacidades logísticas, en cuanto a capacidades de movilidad, la ciudad está lista para el Mundial. Lo que identificamos es la necesidad de informar varias de las cosas que se están pensando para el magno evento”, dijo.

De acuerdo con Morena, mediante la comisión buscarán territorializar la información sobre el Mundial; instalar mesas de diálogo con el Gobierno capitalino; “socializar la información” en distritos y alcaldías sobre la movilidad, oferta pública, entre otros aspectos.

5 millones de visitantes se prevé que arriben a la ciudad por el Mundial

Además,indicó que combatirá las campañas de desinformación impulsadas por la oposición, que buscan generar incertidumbre sobre el Mundial.

Al lamentar el fallecimiento del aficionado tricolor, quien supuestamente bajo el estado de ebriedad se lanzó el sábado en el Estadio Banorte, previo al partido entre México y Portugal, García González recordó que el Fan Fest del Mundial, en el Zócalo, no habrá venta de alcohol.

Esto ya lo había confirmado el Host City Manager de la capital, Michel Bauer, para tener un entorno de Fan Fest seguro.