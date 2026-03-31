CDMX despliega 4 mil combatientes y va por reducir 10% afectación por incendios forestales

Este martes Arrancó la Campaña de Combate a Incendios Forestales de 2026, en la que de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, van a desplegar a más de 4 mil combatientes con el objetivo de reducir al menos 10 por ciento la afectación de hectáreas en zonas de conservación.

Durante el arranque de la estrategia, Clara Brugada Molina subrayó que la defensa del llamado Bosque de Agua es clave para la supervivencia de la ciudad, al tratarse del ecosistema que permite la recarga de los mantos acuíferos que abastecen al centro de la capital.

Clara Brugada Molina detalló que la capital cuenta con 2 mil 370 brigadistas y mil 600 bomberos dedicados a atender incendios en suelo de conservación, lo que suma un estado de fuerza de alrededor de 4 mil elementos.

Además, Clara Brugada Molina destacó que el tiempo de detección de incendios es de cinco minutos y el de combate es de una hora con 48 minutos, lo que coloca a la Ciudad de México con “la mejor capacidad de respuesta en el país”.

En lo que va del año, se han atendido 107 incendios forestales y 68 conatos en suelo de conservación, así como 25 siniestros en áreas naturales protegidas, con una afectación de 40 hectáreas.

Clara Brugada Molina señaló que las alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta concentran el 72 por ciento de los incendios, debido a que cuentan con mayor extensión de zonas naturales, por lo que se reforzarán las acciones de prevención en estos puntos.

Como parte de la estrategia, el Gobierno capitalino busca ampliar las labores preventivas mediante la participación de distintas dependencias y ciudadanía, con trabajos como apertura de brechas cortafuego y retiro de material seco desde que acaban los meses de la temporada de lluvias.

En este contexto, la secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA), Julia Álvarez Icaza Ramírez, advirtió que la temporada de Semana Santa representa uno de los periodos de mayor riesgo, debido al incremento de temperaturas.

Señaló que, aunque recientemente se registraron nevadas en el Ajusco, producto de la crisis climática, esto no reduce la necesidad de mantener vigilancia permanente, por lo que se duplicarán guardias y se mantendrá monitoreo 24/7.

Por su parte, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que se cuenta con más de 100 unidades operativas, así como la incorporación de cuatro drones autónomos y sistemas de comunicación sin internet para zonas de difícil acceso.

A su vez, el titular de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), Humberto Adán Peña Fuentes, indicó que en las próximas semanas, en la que se concentra el 30 y 40 por ciento de los incendios, van a mantener guardias permanentes.

Finalmente, el Gobierno capitalino hizo un llamado a la población a evitar fogatas, no arrojar colillas de cigarro, no tirar basura en zonas forestales y abstenerse de realizar quemas agrícolas sin autorización, al insistir en que la mayoría de los incendios son ocasionados por actividad humana.

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FGR