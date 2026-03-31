Clima CDMX: Emiten alerta por frío para HOY 1 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que por la mañana de este miércoles el ambiente será fresco en la región de la capital y el Valle de México, mientras que se pronostica frío en las zonas altas.

También se pronostican posibles bancos de niebla en sierras del norte del Edomex. Por la tarde el ambiente será templado, el cielo nublado y con lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla por bajas temperaturas en tres alcaldías para este miércoles 1 de abril

Las alcaldías con bajas temperaturas de 4 a 6 grados Celsius desde las 03:00 horas hasta las 08:00 horas del miércoles son:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Debido a esto, se recomienda a las personas abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, resguardar a sus mascotas y no dejarlas a la interperie, evitar cambios bruscos de temperatura, e ingerir abuntante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 01/04/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta

y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/qizqrLBYfB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026

Clima de México 1 de abril

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este miércoles se esperan fuertes rachas de viento, así como probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en los estados del norte, occidente y sur del país.

Asimismo, se espera posible caída de granizo en las entidades del centro, oriente y sureste de la República mexicana, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

También se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En las zonas serranas de Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del miércoles.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 1 de abril ı Foto: SMN

Se recomienda tomar precauciones, pues las lluvias fuertes y muy fuertes pueden estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo; además de poder generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas.

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