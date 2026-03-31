Entrega la GAM equipo para servicios urbanos

El edil Janecarlo Lozano durante el evento en materia de obra pública.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, encabezó la entrega de un nuevo paquete de maquinaria pesada y equipo especializado para atender de manera directa los rezagos en bacheo, reencarpetado, fugas de agua, poda y alumbrado público.

Desde la explanada de la demarcación y ante más de dos mil trabajadores responsables de los servicios urbanos, Lozano Reynoso subrayó que esta inversión responde a una estrategia centrada en resultados visibles para la ciudadanía, con acciones que impacten de forma inmediata en la calidad de vida.

El Dato: En conjunto con el Gobierno capitalino, la alcaldía Gustavo A. Madero fortaleció la estrategia de manejo de residuos sólidos con la entrega de camiones recolectores.

“Somos la alcaldía que más invirtió en obra pública en la ciudad (...) la obra se ve en calles iluminadas, pavimentadas y espacios públicos recuperados”, afirmó.

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Esto, porque en 2025 la alcaldía invirtió tres mil 93 millones de pesos en obra pública, lo que se reflejó en trabajos como los EDEN Mestizaje y Juventino Rosas, la instalación de cuatro mil 500 cámaras de videovigilancia, nuevas patrullas, mejoras de vialidades, entre otros rubros.

Acompañado por representantes sindicales de las áreas operativas: Javier Gaytán Morales, de Parques y Jardines; Yolanda Montijo Herrera, de Obras Viales; y Hugo Alonso Ortiz, de Limpia y Transporte, el funcionario local otorgó los aparatos, el edil destacó que el fortalecimiento del equipamiento permitirá acortar tiempos de atención y mejorar la cobertura en toda la demarcación.

El funcionario subrayó que esta inversión responde a una estrategia centrada en resultados visibles para la ciudadanía, con acciones que impacten de forma inmediata en la calidad de vida. Así, su administración ha conformado equipos especializados para la detección y reparación de fugas en diversas colonias, con el objetivo de garantizar el suministro oportuno en los hogares.

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Para la atención de los temas hídricos, el alcalde de Gustavo A. Madero entregó camionetas para brigadas operativas, así como rompedores de piso, juegos de llaves, bombas sumergibles, motobombas y generadores eléctricos.

De acuerdo con la autoridad, con este equipo se busca atender con mayor rapidez las fugas de agua y evitar el desperdicio del recurso, considerado prioritario en la agenda de Gobierno.

En infraestructura vial, Lozano Reynoso entregó camionetas y maquinaria pesada como pavimentadoras, compactadoras, fresadoras y aplanadoras, herramientas clave para intensificar los trabajos de bacheo y reencarpetado tanto en vialidades principales como en calles secundarias.

Maquinaria pesada otorgada, ayer, a los trabajadores de la demarcación. ı Foto: Especial

Asimismo, el alcalde fue testigo del otorgamiento de luminarias, motosierras, escaleras, palas, mezcladoras de cemento, desmalezadoras, carretillas y fotoceldas a los trabajadores para reforzar las tareas de mantenimiento urbano, poda de árboles y recuperación de espacios públicos en el territorio.

Lozano Reynoso destacó también que ésta es la tercera entrega de maquinaria pesada y equipo especializado en lo que va de su administración, la cual se suma a la dotación previa de retroex-cavadoras, pipas de agua, camiones de volteo, así como a otros equipos estratégicos.