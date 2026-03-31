Lluvia y granizo CDMX: Estas son las alcaldías con alerta HOY 31 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en 13 alcaldías por lluvias fuertes, caída de granizo y vientos mayores a 50 kilómetros por hora.

Las alcaldías con alerta amarilla por lluvia, granizo y fuertes vientos desde las 13:20 horas hasta las 19:00 horas de este martes son:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuahutémoc Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Los peligros asociados con la alerta amarilla de este martes son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre las calles y avenidas; así como caída de ramas, árboles y lonas.

Se recomienta a las personas retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes el ambiente será templado con el cielo medio nublado a nublado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Edomex y la CDMX.

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México es de 20 a 22 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima estimada en la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius, y el viento será de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Ante la alerta amarilla por lluvia se recomienda tomar precauciones ı Foto: Especial

Recomendaciones para la lluvia

En caso de lluvia se recomienda mantener las coladeras limpias, así como evitar que la basura las impida que el agua se drene el agua adecuadamente.

La Secretaría de Gobernación recomienda tomar precauciones al conducir, principalmente en el tránsito vehicular “de carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas.”

Se debe tomar precauciones ante posibles deslaves, desbordamiento de ríos, flujos de lodo, o inundaciones en las zonas bajas y de escaso drenaje.

Se debe evitar cruzar ríos, cuerpos de agua que se encuentren crecidos, y calles con corrientes de agua o inundadas para evitar accidentes.

Se recomienda seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, mantenerse informado de los pronósticos del clima y tener los documentos importantes resguardados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.