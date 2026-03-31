¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 31 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 31 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso, usuarios afirman que la marcha es lenta.

  • Línea A lenta
  • Porque tanto tiempo para avanzar en la línea A
  • Agilicen la línea A por favor
  • Llevo más de 5 minutos esperando ¿Qué sucede?

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 6 agiliza el avance de trenes desde ambas terminales
  • Línea 3 presenta retraso debido a la afluencia que se presenta en la línea
  • Línea B presenta afluencia normal de la hora

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 continúan con un horario especial de cierre de lunes a viernes hasta las 22:00 horas, sábados hasta las 20:00 horas y los domingos sin servicio.

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LMCT

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