Metro CDMX HOY 31 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 31 de marzo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso, usuarios afirman que la marcha es lenta.
- Línea A lenta
- Porque tanto tiempo para avanzar en la línea A
- Agilicen la línea A por favor
- Llevo más de 5 minutos esperando ¿Qué sucede?
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 6 agiliza el avance de trenes desde ambas terminales
- Línea 3 presenta retraso debido a la afluencia que se presenta en la línea
- Línea B presenta afluencia normal de la hora
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 continúan con un horario especial de cierre de lunes a viernes hasta las 22:00 horas, sábados hasta las 20:00 horas y los domingos sin servicio.
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LMCT