Metro CDMX HOY 31 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 31 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:



Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de… pic.twitter.com/txaT0S5VVZ — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 31, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso, usuarios afirman que la marcha es lenta.

Línea A lenta

Porque tanto tiempo para avanzar en la línea A

Agilicen la línea A por favor

Llevo más de 5 minutos esperando ¿Qué sucede?

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 6 agiliza el avance de trenes desde ambas terminales

Línea 3 presenta retraso debido a la afluencia que se presenta en la línea

Línea B presenta afluencia normal de la hora

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 continúan con un horario especial de cierre de lunes a viernes hasta las 22:00 horas, sábados hasta las 20:00 horas y los domingos sin servicio.

Recuerda que también puedes consultar el estado del servicio del Metro en la #AppCDMX, directamente en la sección de #MovilidadIntegrada. Mantente informada e informado, toma previsiones y planifica tus trayectos. 🚇📲#CuidarteEsParteDelViaje#MovilidadCDMX pic.twitter.com/aYANCSrwN1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 31, 2026

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LMCT