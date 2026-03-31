Ponen lupa a edificios que están en riesgo

Personas de rescate durante las labores de ayuda en el edificio de San Antonio Abad 124, colapsado el 9 de marzo.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el reforzamiento de la supervisión de inmuebles en riesgo, luego del desplome del edificio ubicado en San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, que se encontraba en proceso de demolición y dejó un saldo de tres trabajadores muertos y uno más lesionado.

En conferencia, la mandataria local informó que, tras el incidente, su administración impulsará una coordinación más estrecha con las alcaldías para vigilar construcciones con daños estructurales, en apego a la Ley de Reconstrucción.

“Para garantizar que no exista riesgo para la población, se establecieron acuerdos de facilidades en la Ley de Reconstrucción. Es fundamental que todas las construcciones en riesgo cuenten con el apoyo necesario para que puedan asumir su responsabilidad y garantizar su estabilidad”, señaló la morenista.

El Tip: La Fiscalía capitalina indaga diversas posibles causas del colapso del inmueble de San Antonio Abad, entre ellas, omisiones en la supervisión u otorgamiento de avales.

Brugada Molina además explicó que este marco contempla facilidades administrativas para atender inmuebles con afectaciones, lo que implica la participación conjunta de recursos públicos y privados, particularmente en procesos, como la demolición de estructuras que representan un peligro.

Como parte de las acciones inmediatas, la Jefa de Gobierno instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a realizar recorridos en las 16 alcaldías para identificar y dar seguimiento puntual a obras bajo este esquema, con el fin de prevenir nuevos incidentes.

57 trabajadores laboraban en el edificio de San Antonio Abad cuando colapsó

“Me parece muy importante, que nosotros como ciudad, dejemos claro que sí nos interesa que toda construcción que esté en riesgo, tenga apoyo, para que puedan asumir su responsabilidad de demoler”, dijo.

Por su parte, la titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, indicó que ya existe comunicación con autoridades de todas las demarcaciones y que se les ha enviado información sobre el Acuerdo de Facilidades Administrativas, previo al inicio de mesas de trabajo.