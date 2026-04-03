‘Iztapalapa ha cumplido con el mundo’: Saldo blanco y refuerzo inédito en seguridad durante el viacrucis

La alcaldía Iztapalapa cerró la jornada principal de la 183 representación de la Pasión de Cristo con saldo blanco, tras recibir a casi 2.8 millones de personas en los ocho barrios originales y otras colonias, informó la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz.

“Iztapalapa ha cumplido con el mundo, hemos protegido nuestra historia y cuidado a nuestra gente”, afirmó la alcaldesa al subrayar que la representación, reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO desde este año, se desarrolló bajo un operativo que priorizó la seguridad de millones de asistentes y consolidó la capacidad institucional de la demarcación para resguardar una tradición de escala internacional.

#EnVivo Conferencia de Prensa por la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Ixtapalapa, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad https://t.co/AcbTAwgB6P — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) April 4, 2026

Alavez Ruiz resaltó que el reconocimiento internacional obligó a elevar el nivel de producción y preservación del evento, por lo que se destinaron 22 millones de pesos a la rehabilitación de la ruta de la pasión, con mejoras en imagen urbana, iluminación y espacios públicos.

Desde el domingo de Ramos hasta el viernes Santo, la afluencia total superó los 2.8 millones asistentes; de los cuales, el 98 por ciento se concentraron en los ocho barrios tradicionales, lo que representó alrededor de 600 mil personas más que el año anterior.

Autoridades desplegaron 2 mil 200 trabajadores de la alcaldía en territorio, mientras que la fuerza de seguridad sumó hasta 9 mil elementos a lo largo de la jornada, con picos de 3 mil 500 efectivos en momentos críticos.

El operativo incluyó atención médica con 320 profesionales de la salud, quienes brindaron mil 089 servicios menores y dos intervenciones relevantes. También se distribuyeron 249 mil 400 apoyos de hidratación entre asistentes.

Alfonso Reyes Ramírez, presidente del comité organizador, calificó la jornada como histórica por la cantidad de visitantes y el comportamiento del público. “No había visto en un Viernes Santo tantísima gente, y tampoco con el orden que la gente se comportó”, expresó.

🚔💜 Gracias a la coordinación institucional y al trabajo comprometido de todas y todos, la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Ixtapalapa concluyó con saldo blanco. 🙌🏽



Este resultado es reflejo del esfuerzo conjunto y de una estrategia que… pic.twitter.com/Bcy21RYEJ5 — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) April 4, 2026

Sin freno a la venta de alcohol

Alavéz Ruiz reconoció que, pese a la aplicación de la ley seca durante la representación en Iztapalapa, no se ha logrado erradicar por completo la venta de alcohol en calles aledañas al viacrucis, debido a la presencia de comercio informal.

“Es un mal en toda la ciudad el tema del consumo de alcohol en la vía pública”, señaló al responder cuestionamientos de medios.

La funcionaria explicó que las autoridades han retirado puestos y limitado su instalación en el primer cuadro de la alcaldía, aunque admitió que la cantidad de vendedores rebasa la capacidad operativa en ciertos momentos.

Como parte de las acciones de control, informó que en semanas previas se decomisaron alrededor de 10 mil litros de bebidas alcohólicas en distintas presentaciones, los cuales serán entregados a la Universidad Autónoma Metropolitana para su reutilización como combustible.

Protección animal bajo vigilancia

El dispositivo de seguridad también incluyó un apartado específico para el cuidado de los equinos que participan en la representación, tras señalamientos y lineamientos judiciales en materia de bienestar animal.

Autoridades confirmaron la participación de 22 caballos, bajo supervisión constante de especialistas. Una comisión integrada por médicos veterinarios de la UNAM acompañó cada recorrido para garantizar condiciones adecuadas.

El protocolo contempló hidratación constante, zonas de descanso, control del estrés y retiro inmediato de animales en caso de riesgo.

Con estos resultados, Alavez Ruiz anunció el inicio de la planeación para la edición número 184, con el objetivo de mantener estándares de seguridad y afluencia en una de las manifestaciones religiosas más grandes del país.

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MSL