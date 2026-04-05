CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 5 de abril: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este domingo 5 de abril de 2026 se registra calidad del aire ACEPTABLE en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población, aunque es poco probable que se active una Contingencia Ambiental.

En La Razón te compartimos cada hora el estado de la calidad del aire con base en el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva registro de las concentraciones de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, que pueden tener provocar afectaciones a la salud.

¿Cómo está la calidad del aire este 5 de abril en CDMX?

A las 19:00 horas de este domingo 5 de abril, 11 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Iztacalco (IZT)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Iztapalapa (SAC)

Tláhuac (TAH)

Iztapalapa (UIZ)

Asimismo, al menos una estación de monitoreo no arrojó datos o se encuentra en mantenimiento:

Cuajimalpa (SFE)

¿Cómo está la calidad del aire este 5 de abril en el Edomex?

A las 19:00 horas, todas las estaciones de monitoreo activas en el Estado de México registran BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Asimismo, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 19:00 horas de este domingo 5 de abril de 2026 en el Valle de México. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran niveles mínimos de radiación ultravioleta (UV), por lo que no es necesaria protección al salir a las calles.

No obstante, en caso de exponerse al sol, se recomienda utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior; o bien, permanecer en la sombra o en interiores.

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

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cehr