CDMX registra MALA calidad del aire hoy 7 de abril: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Conoce el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este martes 7 de abril de 2026 se registra MALA calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población y eleva las probabilidades de que se active una Contingencia Ambiental.

En La Razón te compartimos cada hora el estado de la calidad del aire con base en el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva registro de las concentraciones de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, que pueden tener provocar afectaciones a la salud.

¿Cómo está la calidad del aire este martes 7 de abril en CDMX?

A las 15:00 horas de este martes 7 de abril, 6 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Cuauhtémoc (HGM)

Iztacalco (IZT)

Venustiano Carranza (MER)

Iztapalapa (SAC)

Tláhuac (TAH)

Iztapalapa (UIZ)

En contraste, en dos estaciones se reporta BUENA calidad del aire:

Cuajimalpa (CUA)

Miguel Hidalgo (MGH)

Al mismo tiempo, siete estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Asimismo, al menos una estación de monitoreo no arrojó datos o se encuentra en mantenimiento:

Cuajimalpa (SFE)

¿Cómo está la calidad del aire este 7 de abril en el Edomex?

A las 15:00 horas, una estación de monitoreo en el Estado de México registra BUENA calidad del aire:

Ecatepec (SAG)

Al mismo tiempo, una estación reporta MALA calidad del aire:

Nezahualcóyotl (NEZ)

En tanto, 7 estaciones registran calidad de aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Asimismo, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Tlalnepantla (TLA)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este martes 7 de abril de 2026 en el Valle de México. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran niveles altos de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles. En caso de exponerse al Sol, se recomienda utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior; o bien, permanecer en la sombra o en interiores.

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr