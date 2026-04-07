¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 7 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 7 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso, esto debido a la alta afluencia de la línea, por lo que se trabaja para agilizar el servicio. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:

  • ¡Qué pasa en la línea 8! Más de 40 minutos en 10 estaciones
  • Línea 8 llevamos más de 15 minutos en escuadrón 201
  • El metro en la línea 8 se encuentra detenido

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 2, en la estación Pino Suárez reportan un retraso de servicio
  • Línea 5, usuarios reportan un retraso debido a una pausa entre las estaciones La Raza y Terminal de Autobuses del Norte. El metro afirmó que ya se trabaja en la agilización de trenes.

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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