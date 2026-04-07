Metro CDMX HOY 7 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 7 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 8
La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso, esto debido a la alta afluencia de la línea, por lo que se trabaja para agilizar el servicio. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:
- ¡Qué pasa en la línea 8! Más de 40 minutos en 10 estaciones
- Línea 8 llevamos más de 15 minutos en escuadrón 201
- El metro en la línea 8 se encuentra detenido
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 2, en la estación Pino Suárez reportan un retraso de servicio
- Línea 5, usuarios reportan un retraso debido a una pausa entre las estaciones La Raza y Terminal de Autobuses del Norte. El metro afirmó que ya se trabaja en la agilización de trenes.
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT