Brugada, por presentar la Ley de Rentas Justas

Tras casi 10 meses de haber sido anunciada, la siguiente semana por fin será presentada la Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables, una de las mayores demandas ciudadanas contra la gentrificación. Así lo informó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Durante la colocación de la primera piedra de la obra de vivienda en conjunto, un programa de construcción en cinco predios de la capital mexicana, la mandataria adelantó la presentación de esta iniciativa, uno de los 14 compromisos del Bando 1, anunciado el 17 de julio de 2025.

“Vamos a entregar por fin esta iniciativa la próxima semana al Congreso de la Ciudad de México, en donde se garantice que no pueden aumentar las rentas más que lo que aumenta la inflación. Es una iniciativa de ley que también contempla acciones ante los desalojos y también la construcción de una institución muy importante que es la Defensoría Inquilinaria”, dijo.

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El Dato: La primera etapa contempla 250 viviendas que beneficiarán a 900 personas, mediante la intervención de cinco predios ubicados en el Centro y la colonia Guerrero.

La Ley de Rentas Justas Razonables y Asequibles buscaría regular los alquileres y plataformas de ocupación temporal de vivienda como Airbnb para combatir la gentrificación en la Ciudad de México.

La regulación de las rentas ya está vigente en el Código Civil capitalina. Lo que sumaría la nueva iniciativa serían medidas de refuerzo a nivel de ley.

Estos límites estarían acotados a un grupo de colonias llamadas “Zonas de tensión inmobiliaria”. Las alcaldías con estas zonas son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, según el Gobierno capitalino.

Asimismo se fortalecerá en las zonas de tensión inmobiliaria la política social de vivienda, mediante la producción de construcción pública para arrendamiento. Se dará prioridad a jóvenes y grupos vulnerables para acceder a estos espacios.

En junio pasado, La Razón mostró que las rentas en la capital aumentaron 49.9 por ciento entre septiembre del 2021 y abril del 2025, de acuerdo con un reporte de Inmuebles 24.

De acuerdo con un informe de Grupo Banorte, comprar una vivienda de 50 metros cuadrados en la ciudad durante junio del 2025 costaba un promedio de dos millones 840 mil pesos, mientras que el salario promedio mensual de una persona trabajadora formal o informal en la CDMX es de seis mil 980 pesos mensuales.

Esto implica que cualquier persona de la capital tendría que dejar de gastar todo su salario y ahorrarlo por 34 años para poder tener acceso a una vivienda.

Para cumplir con la próxima Ley de Rentas, el Bando 1 también plantea la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios y un Observatorio de Suelo y Vivienda, que capture y analice datos sobre las rentas y el costo de la vivienda en la capital.

Por otro lado, la iniciativa contemplaría la regulación de plataformas de rentas temporales, como Airbnb, las cuales ascienden a 26 mil 67 inmuebles en la ciudad para mediados del 2025, de acuerdo con Inside Airbnb.

La llegada del Mundial de Futbol supone el ingreso de miles de extranjeros y el alza de este turismo residencial, así como aumento en las rentas y procesos de gentrificación.

Esta ley inquilinaria es una de las principales demandas del Frente Anti Gentrificación, que logró poner el tema en la agenda pública tras la primera marcha en la CDMX, en junio pasado.

La mandataria capitalina también anunció la construcción de cuatro mil 500 viviendas en el Centro Histórico: “Se trata de viviendas adecuadas, asequibles, dignas, de precios razonables, bien conectadas”.