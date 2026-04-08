Clima CDMX y Valle de México: ¿A qué hora lloverá hoy 8 de marzo?

Este miércoles el frente frío número 43 tendrá características de estacionario sobre el este de la Península de Yucatán, y propiciará el desarrollo de chubascos en Quintana Roo.

Asimismo, se esperan lluvias aisladas en las zonas de Campeche y Yucatán; lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional apuntó que todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; y además se pronostican rachas fuertes de viento en el noreste del país.

Sistemas meteorológicos actuales 8 de abril ı Foto: SMN

Clima CDMX y Valle de México

El SMN informó que para este miércoles se espera que por la mañana el cielo esté parcialmente nublado y el ambiente sea fresco en la región de la CDMX y el Valle de México.

Por la tarde se pronostica que el ambiente sea de templado a cálido, el cielo esté medio nublado a nublado y que se registren lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil apunta en su boletín meteorológico de este miércoles que las precipitaciones en la capital podrían registrarse a partir de las 15:00 horas, y podría continuar desarrollándose hasta las 18:00 horas.

Boletín meteorológicoCDMX 8 de abril ı Foto: SGIRPC

En el Estado de México se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, y estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima estimada en la CDMX será de 25 a 27 grados Celsius, la temperatura mínima estimada de 10 a 12 grados Celsius y los vientos de componente oeste serán de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Además, también se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; y chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas.

En Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo se pronostican intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros; mientras que en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Pronóstico del clima 8 de abril ı Foto: SMN

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