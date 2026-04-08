Metro CDMX HOY 8 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 8 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 2
La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Cuatro caminos a Tasqueña presenta un retraso, luego de que personal del Metro atendiera a un usuario no identificado que, bajo la palanca de emergencia, por lo que se trabaja para agilizar el servicio. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:
- “¿Qué paso en la línea 2? estamos parados"
- “Paradas de 5 min línea 2, Cuatro caminos”
- “Línea 2 dirección Cuatro Caminos haciendo base”
- “Línea 2 azul lleva 20 min detenido el tren”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea B retraso en el servicio en la estación Plaza Aragón
- Línea 12: reportan retraso de 10 minutos en algunas estaciones
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT