¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 8 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 8 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 2

La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Cuatro caminos a Tasqueña presenta un retraso, luego de que personal del Metro atendiera a un usuario no identificado que, bajo la palanca de emergencia, por lo que se trabaja para agilizar el servicio. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:

  • “¿Qué paso en la línea 2? estamos parados"
  • “Paradas de 5 min línea 2, Cuatro caminos”
  • “Línea 2 dirección Cuatro Caminos haciendo base”
  • “Línea 2 azul lleva 20 min detenido el tren”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea B retraso en el servicio en la estación Plaza Aragón
  • Línea 12: reportan retraso de 10 minutos en algunas estaciones

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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