Metro CDMX HOY 8 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 8 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Te recomendamos… pic.twitter.com/8aenReyBmI — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 8, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 2

La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Cuatro caminos a Tasqueña presenta un retraso, luego de que personal del Metro atendiera a un usuario no identificado que, bajo la palanca de emergencia, por lo que se trabaja para agilizar el servicio. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:

“¿Qué paso en la línea 2? estamos parados"

“Paradas de 5 min línea 2, Cuatro caminos”

“Línea 2 dirección Cuatro Caminos haciendo base”

“Línea 2 azul lleva 20 min detenido el tren”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea B retraso en el servicio en la estación Plaza Aragón

Línea 12: reportan retraso de 10 minutos en algunas estaciones

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/vgejkB9MBg — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 8, 2026

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LMCT