¿A qué hora empezará a llover en CDMX HOY 9 de abril?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este jueves 9 de abril se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes tanto en la CDMX como en el Valle de México.

Informó que por la tarje el cielo estará medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 milimetros en la capital, y en el Estado de México lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, e incluso se pronostica la posible caída de granizo en ambas entidades federativas, por lo que se recomienda mantenerse alerta.

Interpretación del radar meteorológico de la CDMX 8 de abril ı Foto: Redes Sociales

Alcaldías con alerta por lluvia 9 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla este jueves 9 de abril para seis alcaldías por lluvias de entre 15 y 29 milímetros.

Puntualizó que podría registrarse caída de granizo, y los vientos serán mayores a 50 kilómetros por hora desde las 12:50 horas, permaneciendo incluso hasta las 18:00 horas de este jueves.

Las alcaldías con alerta amarilla por lluvia son:

Coyoacán Iztapalapa Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Los peligros asociados a la lluvia fuerte son encharcamientos, corriendes de agua sobre calles y avenidas, e incluso caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se recomienta mantener precauciones.

Asimismo, se recomienda retirar la basura de las coladeras ubicadas al interior y exterior de los domicilios, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.

Alerta por lluvia en CDMX 8 de abril ı Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Recomendaciones en caso de lluvia y viento

En caso de lluvia y viento se recomienda a la población mantenerse informado para prevenir, así como:

Tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes

No tirar la basura en la vía pública, barrancas, ríos y canales

Evitar acercarte a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas

Revisar que no se hayan dañado techos, instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable

Manejar con extrema precaución y encender las luces

Guardar o retira objetos del exterior que puedan caer

Asegurar techos y toldos que puedan volarse

Alejarse de árboles, cables de luz o bardas

Cerrar puertas y ventanas que puedan azotarse

Procurar quedarte en casa, por la posible caída de objetos

Ante la alerta amarilla por lluvia se recomienda tomar precauciones ı Foto: Especial

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