Alistan ya la inauguración de la ciclovía en Tlalpan y rutas de electromovilidad

Un ciclista circula por la ruta Gran Tenochtitlán, en Tlalpan, en enero pasado

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el 20 de abril inaugurará por completo la Ciclovía Gran Tenochtitlán, uno de los proyectos insignia del Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración está programada para el 11 de junio; es decir, con 150 días de atraso.

Durante la conferencia “Movilidad rumbo al Mundial, movilidad que perdura para la ciudad”, la mandataria capitalina comentó que su administración también dará un informe sobre las obras que se llevan a cabo sobre la Calzada de Tlalpan, vialidad que conecta al Centro de la ciudad con el Estadio Ciudad de México, donde se llevará a cabo la inauguración del Mundial, el 11 de junio.

El Dato: El Gobierno estima que el 3 de mayo operen, de manera regular, los 17 trenes en el Servicio de Transportes Eléctricos, los cuales están en sus últimas pruebas.

“Vamos a presentar en los próximos días, el proyecto de Tlalpan, para que tengamos toda la información y sepamos los tiempos. La ciclovía, como ya se informó, el 20 de abril arranca ya la ciclovía”, dijo.

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Al respecto, el director General del Órgano Regulador del Transporte de la Ciudad de México, Fernando Solís Godínez, sostuvo que el proyecto de la ciclovía, de 34 kilómetros, ha generado opiniones positivas de más de dos mil ciclistas.

De acuerdo con el funcionario, esta obra estará complementada con el Centro de Transferencia Modal Huipulco, que además de tener un espacio para albergar a los comerciantes de alimentos, contará con un biciestacionamiento hecho con materiales reciclados y con 160 cajones.

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“Desde hace un par de años, se aprecia en la ciudad una necesidad de que los ciclistas tengan también esos intercambios modales de soporte; tener espacios donde resguardar sus bicicletas y este biciestacionamiento de Huipulco se incorpora a uno más de ellos”, dijo.

La ruta corre sobre la Calzada de Tlalpan, desde Plaza Tlaxcoaque hasta el Estadio Banorte donde en 63 días las selecciones de México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural de la justa mundialista.

De acuerdo con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, que ha analizado el proyecto, la entrega de la obra estaba prevista para el 21 de noviembre de 2025, pero la nueva fecha implica un desfase de 150 días respecto al calendario inicial.

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A lo largo de su construcción, la ruta ha generado inconformidades por parte de las personas trabajadoras sexuales, quienes han señalado afectaciones económicas, al asegurar que las obras han reducido la afluencia de clientes.

En tanto, automovilistas y usuarios del transporte concesionado han manifestado su molestia, porque, dicen, los trabajos han ralentizado la circulación en Tlalpan.

Brugada Molina destacó que la inversión para los proyectos de movilidad destinados al Mundial de Futbol 2026 será de cinco mil 183 millones de pesos. El objetivo, resaltó, es transformar el transporte público y dejar infraestructura permanente para la capital.

La Jefa de Gobierno detalló que los proyectos contemplan 200 kilómetros de infraestructura nueva o rehabilitada, de los cuales 100 kilómetros serán nuevas rutas de electromovilidad, 50 kilómetros de mantenimiento y modernización del Sistema de Transporte Colectivo, así como 34 kilómetros de ciclovías.

“La movilidad es la vida misma de la ciudad. Invertir en transporte es invertir en bienestar, en tiempo y en combatir desigualdades”, afirmó.

Estas obras permitirán que casi medio millón de personas se trasladen diariamente en sistemas renovados, y se prevé que la mayoría estén listas entre abril y la primera semana de mayo.

Entre las obras más relevantes se encuentra la ruta “Quetzalcóatl” del Metrobús, que conecta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Paseo de la Reforma, atraviesa el Centro Histórico al seguir el tramo de la Línea 4.

También destaca la modernización del Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco, ahora denominado “Ruta del Ajolote”, que duplicará su capacidad con trenes acoplados y reducirá los tiempos de traslado.

IMPULSA EL HOME OFFICE. Brugada Molina indicó que su administración buscará que el día de la inauguración del Mundial sea considerado de descanso escolar, aunque la decisión final corresponde a la Secretaría de Educación Pública.

La mandataria capitalina además adelantó que buscará el diálogo con el sector empresarial para promover el trabajo a distancia y así reducir la carga vehicular en la Ciudad de México.

“Lo hacemos principalmente para evitar que haya mucho tránsito. Para garantizar que es el primer día de la inauguración, que es un día muy importante para la ciudad, sobre todo en movilidad podamos tener mejores condiciones para llevar a cabo el Mundial”, puntualizó Brugada Molina.