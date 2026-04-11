Captan supuesto incendio en Línea B del Metro CDMX; habría sido provocado por cigarro | VIDEO

Un video difundido en redes sociales este sábado 11 de abril muestra un incidente con humo y posible fuego al interior de un vagón de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo que generó momentos de tensión entre los usuarios que viajaban en ese momento.

En redes sociales, usuarios señalaron que el incidente habría sido provocado por un hombre que presuntamente se encontraba inhalando sustancias y que, al intentar encender un cigarro, generó un flamazo dentro del vagón.

Incluso, algunos testimonios refieren que “al momento de pedir ayuda no había ningún elemento de vigilancia ni policías”, en referencia a la ausencia de personal de seguridad en ese momento.

#ULTIMAHORA



Sujeto en estado de Intoxicación provoca Incendio 🔥🔥 dentro de un Tren de Línea B del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



Usuarios del #MetroCDMX reportan qué venía moneando, pero cuando se quiso prender un cigarro se le prendió su mona adentro del vagón… al… pic.twitter.com/6Gl8HNZjRP — Fan MetroViral (@MetroViralMx) April 11, 2026

Hasta el momento, no existe un reporte oficial que confirme esta causa. El Metro de la Ciudad de México no había emitido, una postura detallada sobre este evento en particular.

En otros casos recientes, el organismo ha explicado que situaciones similares pueden estar relacionadas con factores como fallas eléctricas menores, objetos ajenos al sistema o incidentes aislados dentro de los vagones.

En el caso de la Línea B, que conecta zonas del oriente y nororiente del Valle de México, el servicio suele mantenerse con alta demanda, por lo que cualquier incidente genera preocupación entre los usuarios y se difunde rápidamente en redes sociales.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas lesionadas derivadas de este hecho. Tampoco se ha detallado si el tren involucrado fue retirado para revisión o si el servicio presentó afectaciones mayores.

Este tipo de situaciones pone de relieve la importancia de atender las indicaciones de seguridad dentro de las instalaciones del Metro, así como evitar el uso de materiales o sustancias que puedan representar un riesgo para los pasajeros.

Se espera que en las próximas horas autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puedan ofrecer mayor información para esclarecer lo ocurrido.

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MSL