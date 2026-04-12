CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 12 de abril: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este domingo 12 de abril de 2026 la calidad del aire es ACEPTABLE en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población y eleva las probabilidades de que se active una Contingencia Ambiental.

En La Razón te compartimos cada hora el estado de la calidad del aire con base en el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva registro de las concentraciones de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, que pueden tener provocar afectaciones a la salud.

¿Cómo está la calidad del aire este sábado 12 de abril en CDMX?

A las 17:00 horas de este domingo 12 de abril, una estación de monitoreo en la Ciudad de México registra BUENA calidad del aire:

TE RECOMENDAMOS: Anuncia apoyos para atletas y entrenadores Brugada abandera a selección de la CDMX rumbo a Olimpiada Nacional Conade 2026

Miguel Hidalgo (MGH)

Al mismo tiempo, 14 estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Iztacalco (IZT)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Asimismo, al menos una estación de monitoreo no arrojó datos o se encuentra en mantenimiento:

Cuajimalpa (SFE)

¿Cómo está la calidad del aire este 12 de abril en el Edomex?

A las 17:00 horas, 7 estaciones de monitoreo en el Estado de México registran BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

En tanto, cuatro estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

Asimismo, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

El estado de la calidad del aire a las 17:00 horas de este domingo 12 de abril de 2026. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran niveles mínimos de radiación ultravioleta (UV), por lo que no es necesaria protección al salir a las calles. En caso de exponerse al Sol, se recomienda utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior; o bien, permanecer en la sombra o en interiores.

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr