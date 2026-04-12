¿En qué alcaldías de la CDMX lloverá HOY 12 de abril?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo el cielo de la capital y el Valle de México permanecería con un incremento de nubosidad por la tarde, con probabilidad de chubascos y lluvias.

En el noreste y este del Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que en la Ciudad de México se pronosticaron lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México es de 25 a 27 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima será de 13 grados Celsius, y el viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

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Pronóstico del clima 12 de abril ı Foto: SMN

Alcaldías con alerta por lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla para 9 alcaldías de la capital, pues se registrarán lluvias de entre 15 y 29 milímetros desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Además, también se pronostica posible caída de granizo en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Los riesgos asociados con la alerta amarilla son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidad; y la caída de ramas, árbles y lonas.

Se recomienda retirar la basura de las coladeras ubicadas al interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventantas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeable si se sale de casa.

Alerta por lluvia en CDMX 12 de abril ı Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

También se recomienda no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, pues estas azolvan el drenaje; mantener limpias las coladera y banquetas; barrer el techo de tu casa, y no dejar que se acumule basura y hojarasca.

En cuanto a las granizadas, se recomienda identificar los domos, ventanas, tragaluces, vitrales y objetos que puedan sufrir daños para protegerlos con cobijas o cartones para amortigüar la caída del granizo.

Resguardar a los animales de compañía y plantas que se encuentren expuestos a una granizada, así como ubicar calles y avenidas alternas para transitar en caso de granizadas.

Limpiar techos, coladeras y jardines para evitar la acumulación y obstrucción de agua para evitar que esta provoque encharcamientos e inundaciones, y evitar salir a la calle.

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