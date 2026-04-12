¿En qué alcaldías de la CDMX lloverá HOY 12 de abril?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo el cielo de la capital y el Valle de México permanecería con un incremento de nubosidad por la tarde, con probabilidad de chubascos y lluvias.
En el noreste y este del Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que en la Ciudad de México se pronosticaron lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México es de 25 a 27 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima será de 13 grados Celsius, y el viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
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Alcaldías con alerta por lluvia
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla para 9 alcaldías de la capital, pues se registrarán lluvias de entre 15 y 29 milímetros desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.
Además, también se pronostica posible caída de granizo en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Los riesgos asociados con la alerta amarilla son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidad; y la caída de ramas, árbles y lonas.
Se recomienda retirar la basura de las coladeras ubicadas al interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventantas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeable si se sale de casa.
También se recomienda no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, pues estas azolvan el drenaje; mantener limpias las coladera y banquetas; barrer el techo de tu casa, y no dejar que se acumule basura y hojarasca.
En cuanto a las granizadas, se recomienda identificar los domos, ventanas, tragaluces, vitrales y objetos que puedan sufrir daños para protegerlos con cobijas o cartones para amortigüar la caída del granizo.
Resguardar a los animales de compañía y plantas que se encuentren expuestos a una granizada, así como ubicar calles y avenidas alternas para transitar en caso de granizadas.
Limpiar techos, coladeras y jardines para evitar la acumulación y obstrucción de agua para evitar que esta provoque encharcamientos e inundaciones, y evitar salir a la calle.
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