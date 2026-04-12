Hoy No Circula lunes 13 de abril 2026 aplica para estos autos en la CDMX y el Edomex

Te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 13 de abril de 2026 en CDMX y Edomex.

Para prevenir contingencias ambientales, el Hoy No Circula aplica este lunes 13 de abril de 2026 para vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Tampoco tienen permitido circular en un horario de 05:00 a 22:00 horas los vehículos con placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este este lunes 13 de abril en la Ciudad de México y el Estado de México. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿Qué autos sí circulan este lunes 13 de abril?

Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula:

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Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden limitar la circulación de más vehículos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Desde el 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Sin embargo, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, en caso de Contingencia Ambiental las restricciones a la circulación en los municipios enlistados se aplicarán conforme a las normativas ambientales vigentes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, que son distintas a las que rigen en la Zona Metropolitana del Valle de México .

En el Estado de México, el Hoy No Circula aplica en tres zonas metropolitanas. ı Foto: Gobierno Edomex

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo .

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

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cehr