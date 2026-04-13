Impulso a atletas locales

Anuncian Utopía para deportistas

Las Utopías tienen distintos espacios deportivos en la Ciudad de México, como albercas semiolímpicas, jaulas de bateo, canchas de basquetbol, entre otros.

Clara Brugada abandera a los deportistas que representarán a la ciudad en la Olimpiada de la Conade, ayer.
Clara Brugada abandera a los deportistas que representarán a la ciudad en la Olimpiada de la Conade, ayer. Foto: Especial
Por:
Jonathan Castro

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que entre las 100 Utopías que su administración construirá estará una dedicada a los atletas de alto rendimiento de la capital para impulsar que continúen con sus preparaciones para sus disciplinas.

Durante el abanderamiento de la selección de la Ciudad de México rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, la mandataria capitalina destacó que el objetivo de esta obra, de la cual no precisó en qué zona de la ciudad estará ubicada, será impulsar a los atletas locales.

“Vamos a construir la Utopía de Alto Rendimiento de la ciudad. Un lugar en donde sea especialmente para ustedes, para los que han logrado sobresalir, han logrado destacar y necesitamos apoyar.

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“En las 100 van a estar todas las disciplinas. Y aparte vamos a construir para alto rendimiento, es decir, distintos niveles, uno para que se incorpore la población y otro para fortalecer a nuestros atletas”, mencionó.

Brugada Molina además anunció que dará estímulos para los jóvenes deportistas de manera permanente.

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