Anuncian Utopía para deportistas

Clara Brugada abandera a los deportistas que representarán a la ciudad en la Olimpiada de la Conade, ayer.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que entre las 100 Utopías que su administración construirá estará una dedicada a los atletas de alto rendimiento de la capital para impulsar que continúen con sus preparaciones para sus disciplinas.

Durante el abanderamiento de la selección de la Ciudad de México rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, la mandataria capitalina destacó que el objetivo de esta obra, de la cual no precisó en qué zona de la ciudad estará ubicada, será impulsar a los atletas locales.

“Vamos a construir la Utopía de Alto Rendimiento de la ciudad. Un lugar en donde sea especialmente para ustedes, para los que han logrado sobresalir, han logrado destacar y necesitamos apoyar.

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46 disciplinas serán en las que compitan los atletas de la capital

“En las 100 van a estar todas las disciplinas. Y aparte vamos a construir para alto rendimiento, es decir, distintos niveles, uno para que se incorpore la población y otro para fortalecer a nuestros atletas”, mencionó.

Brugada Molina además anunció que dará estímulos para los jóvenes deportistas de manera permanente.