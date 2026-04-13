Metro CDMX HOY 13 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 9 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 9

La línea 9 reporta una alta afluencia, por lo que el Metro informó que se trabaja en la agilización de trenes desde ambas terminales. Los usuarios reportan a través de redes sociales:

“Línea 9, lenta, 19 minutos de Pantitlán a Chabacano”

“Las salidas en la línea 9 no son constantes, tardan bastante en arribar un tren”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso, luego de que personal del Metro realizara el retiro de un tren para revisión. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:

“Sigo atorado en línea 7 en Tacubaya y ya los usuarios se están peleando”

“Ya llevamos 15 minutos queriendo abordar un tren en L7 dirección El Rosario”

“En línea 7 no hay buen avance”

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, luego del retiro de una unidad para revisión. La marcha se normaliza de manera gradual. Atiende las indicaciones del personal en estaciones, permite el libre cierre de puertas así como descender antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 13, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 12 reporta avance lento y alta afluencia

Línea B reporta un retraso en el servicio en varias estaciones y afluencia moderada

Línea A reporta alta afluencia y retraso de servicio

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento

Las Líneas 3, 7, 9 y 12 continuan presentando alta afluencia. Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación.

Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias.



Mantente informado a… pic.twitter.com/EaHDm3mGbr — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 13, 2026

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LMCT