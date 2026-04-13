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Metro CDMX HOY 13 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @JareddiAngelo1
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 9 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 9

La línea 9 reporta una alta afluencia, por lo que el Metro informó que se trabaja en la agilización de trenes desde ambas terminales. Los usuarios reportan a través de redes sociales:

  • “Línea 9, lenta, 19 minutos de Pantitlán a Chabacano”
  • “Las salidas en la línea 9 no son constantes, tardan bastante en arribar un tren”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso, luego de que personal del Metro realizara el retiro de un tren para revisión. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Sigo atorado en línea 7 en Tacubaya y ya los usuarios se están peleando”
  • “Ya llevamos 15 minutos queriendo abordar un tren en L7 dirección El Rosario”
  • “En línea 7 no hay buen avance”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 12 reporta avance lento y alta afluencia
  • Línea B reporta un retraso en el servicio en varias estaciones y afluencia moderada
  • Línea A reporta alta afluencia y retraso de servicio

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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