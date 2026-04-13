Metro CDMX HOY 13 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 9 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 9
La línea 9 reporta una alta afluencia, por lo que el Metro informó que se trabaja en la agilización de trenes desde ambas terminales. Los usuarios reportan a través de redes sociales:
- “Línea 9, lenta, 19 minutos de Pantitlán a Chabacano”
- “Las salidas en la línea 9 no son constantes, tardan bastante en arribar un tren”
Línea 7
La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso, luego de que personal del Metro realizara el retiro de un tren para revisión. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:
- “Sigo atorado en línea 7 en Tacubaya y ya los usuarios se están peleando”
- “Ya llevamos 15 minutos queriendo abordar un tren en L7 dirección El Rosario”
- “En línea 7 no hay buen avance”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 12 reporta avance lento y alta afluencia
- Línea B reporta un retraso en el servicio en varias estaciones y afluencia moderada
- Línea A reporta alta afluencia y retraso de servicio
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT