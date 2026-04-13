Presume IECM tinta que dura, al menos, 12 horas

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 serán utilizados tres mil aplicadores de líquido indeleble para garantizar que las personas voten sólo una vez.

El organismo destacó que el líquido que suele ponerse en el dedo pulgar de quienes sufragan es morado y tiene una permanencia mínima de 12 horas. Para evitar que haya quienes intenten borrar la marca, el tiempo de secado es de cerca de 15 segundos y resiste solventes, además no irrita la piel.

Asimismo, el IECM precisó que este recurso se desarrolló y fabricó como parte del convenio que tiene con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.

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De acuerdo con la autoridad electoral, en la elección y consulta del 3 de mayo próximo habrá tres mil aplicadores, cada uno con una capacidad de 15 mililitros suficientes para, al menos, 750 aplicaciones.

Tanto el IECM y el Gobierno de la Ciudad de México, han llamado a la ciudadanía a participar en estos ejercicios, aunque también han reconocido que en éstos hay una baja afluencia de electores, principalmente, por los procesos electorales que han pasado recientemente.

Incluso, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que impulsará una campaña para promover estos ejercicios.