Tormenta Negra en CDMX: ¿A qué hora se espera hoy 13 de abril?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes el frente frío número 44 se extenderá sobre el noreste del país, y su interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y una línea seca en el norte generará lluvias.

Al norte de Coahuila se esperan lluvias puntuales fuertes, en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí se pronostican chubascos, y lluvias aisladas en Sonora.

En cuanto a la onda de calor, se espera que esta prevalezca en el norte, centro y sur de Sinaloa; el norte y sur de Nayarit; oeste y sur de Jalisco; este y sur de Colima; centro, oeste y suroeste de Michoacán; noroeste, este y sur de Guerrero; sur de Morelos; suroeste de Puebla; sur de Oaxaca; y la costa de Chiapas.

Sistemas meteorológicos 13 de abril ı Foto: SMN

Lluvia CDMX 13 de abril

De acuerdo con el Boletín Meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, para este lunes se pronostica un cielo parcialmente nublado con aumento de nublado en la tarde.

Asimismo, se esperan intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo; la temperatura máxima será de 26 grados Celsius, mientras que la mínima será de 14 grados Celsius.

Hasta el momento el pronóstico indica que se espera que las precipitaciones comiencen alrededor de las 18:00 horas, manteniéndose hasta las 21:00 horas.

Boletín Meteorológico CDMX ı Foto: SGIRPC

El SMN informó que en el norte de Coahuila se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros; y en Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

En Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

Las luvias fuertes pueden estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, también pueden originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Se recomienda mantenerse informado sobre las alertas y pronósticos que la SGIRPC y el SMN emitan a lo largo del día, y en caso de salir de casa se recomienda traer un paraguas o impermeable.

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