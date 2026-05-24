Marchas y bloqueos en CDMX HOY 24 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Integrantes de la barra "La Rebel", en apoyo al equipo Pumas de la UNAM, se movilizan al sur de la CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 24 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 24 de mayo se prevé una marcha y 12 concentraciones.

Marchas

Aficionados del Club de Futbol Pumas. En Estación “Copilco” Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Col. Copilco Universidad, Alc. Coyoacán, desde las 14:00 horas (Destino: Astas de Ciudad Universitaria).

Concentraciones

Liga Cultural Antifascista. En Explanada de la Alcaldía Tlalpan (Plaza de la Constitución No. 1) , Col. Tlalpan Centro I, Alc. Tlalpan, desde las 10:00 horas / En Museo de Historia de Tlalpan (Plaza de la Constitución No. 10) , Col. Tlalpan Centro I, Alc. Tlalpan, desde las 13:00 horas .

Ocupa Graff-ica México. En Estación “El Vergel” del Tren Ligero (Calzada de Tlalpan y Hidalgo) , Col. Ejido Viejo de Sta. Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 10:00 horas .

Vecinos de la Alcaldía Coyoacán. En Parque Ecológico Huayamilpas (Rey Nezahualcóyotl y Tapetlapa) , Col. Huayamilpas, Alc. Coyoacán, desde las 10:00 horas .

Colectiva “Hilos”. En Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza) , Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc / En Parque Centenario (Felipe Carrillo Puerto) , Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán, desde las 11:00 horas .

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. En Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (Serapio Rendón No. 71) , Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

We The Free Universities. En Parque México (Av. México y Av. Michoacán) , Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. En Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2) , Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Colectivo “Firmas por Palestina MX”. En Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia) , Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Colectivo “Defendamos al Museo Dolores Olmedo”. En Museo “Dolres Olmedo” (Av. México No. 5843) , Col. La Noria, Alc. Xochimilco, desde las 12:00 horas .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”. En Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque) , Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00 horas .

Comunidad Politécnica. En Estacionamiento de Canal Once (Manuel Carpio No. 448) , Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 13:00 horas .

Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan”. En Glorieta “La Joven de Amajac” (Av. Paseo de la Reforma y Versalles), Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00 horas.

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