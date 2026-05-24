Ricardo Moreno asume la copresidencia de la CONAMM

Ricardo Moreno Bastida durante su toma de protesta como Copresidente de la CONAMM en la Ciudad de México.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, rindió protesta como Copresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), organismo que reúne a alcaldesas y alcaldes de todo el país para impulsar el fortalecimiento de los gobiernos locales, promover la cooperación entre municipios y construir soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan las comunidades.

Es de mencionar que la CONAMM es la organización municipalista más importante de México y representa un espacio plural donde los municipios metropolitanos, rurales, indígenas, turísticos e históricos intercambian experiencias, fortalecen capacidades institucionales y gestionan mayores oportunidades de desarrollo para la población.

Ricardo Moreno Bastida durante su toma de protesta como Copresidente de la CONAMM en la Ciudad de México. ı Foto: CONAMM)

Durante su mensaje, Moreno Bastida destacó que este nombramiento representa un reconocimiento al trabajo realizado por todas las áreas del Ayuntamiento, cuyo esfuerzo ha permitido posicionar a la capital mexiquense como referente en la implementación de políticas públicas innovadoras y modelos eficientes de gestión gubernamental.

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Asimismo, el alcalde señaló que una de sus principales tareas como Copresidente será poner a disposición de otros municipios las estrategias que han dado resultados en Toluca, para beneficiar a millones de personas en distintas regiones del país.

Autoridades federales, locales y del Poder Judicial respaldaron el nuevo plan de unidad municipalista de la CONAMM. ı Foto: CONAMM)

Explicó que la participación de Toluca en la dirigencia nacional de la CONAMM abrirá nuevas oportunidades para gestionar recursos y programas ante dependencias estatales, federales e internacionales, para fortalecer proyectos estratégicos que impacten directamente en la calidad de vida de las familias toluqueñas, a la vez que amplía las posibilidades de acceder a fondos, programas y esquemas de cooperación que contribuyan al desarrollo de los municipios y de sus capacidades institucionales.

De igual manera, reiteró que Toluca mantendrá una visión solidaria y de colaboración con el resto de los gobiernos, compartiendo conocimientos y experiencias para que las acciones exitosas implementadas en la capital mexiquense puedan replicarse en otros municipios, por lo cual hizo un llamado a las alcaldesas y alcaldes a fortalecer la CONAMM como herramienta de unidad municipalista.

Janecarlo Lozano, Ricardo Moreno y Clara Brugada encabezaron la renovación del consejo directivo de la CONAMM. ı Foto: CONAMM)

Durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo, el Presidente Nacional de la CONAMM y alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, destacó que al representar a más de dos mil 400 gobiernos locales del país defenderá sus necesidades como el acceso al agua, la seguridad, los servicios públicos y el desarrollo social, los cuales requieren soluciones conjuntas y una visión de trabajo cercana a la ciudadanía.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que la transformación del país debe construirse desde los municipios, por ello llamó a fortalecer un municipalismo comprometido con la justicia social, la igualdad, la paz y el bienestar, además de señalar la necesidad de brindar servicios públicos de calidad.

El alcalde de Toluca compartirá las estrategias de gestión de la capital mexiquense con más de 2 mil 400 municipios del país. ı Foto: CONAMM)

Con esta nueva responsabilidad, Ricardo Moreno fortalece la presencia de Toluca en los espacios nacionales de toma de decisiones, consolidando a la capital mexiquense como una ciudad que impulsa la innovación gubernamental, la cooperación institucional y el desarrollo compartido.

Es de mencionar la presencia de la ministra y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel y Giovanni Azael Figueroa; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez; y Armando Quintero en representación de la Secretaria de Gobernación de México, Rosa Isela Rodríguez.

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