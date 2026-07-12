Fuertes lluvias en CDMX dejan inundaciones, encharcamientos y afectaciones en el transporte

Las intensas lluvias registradas la tarde de este 12 de julio provocaron diversas afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

Inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y modificaciones en la operación del transporte público marcaron la jornada, mientras autoridades de Protección Civil emitieron alertas por la persistencia de las precipitaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que durante la tarde se presentaron lluvias de intensidad moderada en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco se registraron lluvias ligeras con chubascos.

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Ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo, la dependencia activó la Alerta Naranja para Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Además, mantuvo la Alerta Amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

Xochimilco concentra las principales afectaciones por las lluvias

Uno de los puntos con mayores complicaciones fue la colonia Santa Cruz Xochitepec, en la alcaldía Xochimilco, donde se reportó una severa inundación sobre Prolongación Avenida Xochimilco y la calle Comercio.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que realizó labores para desalojar agua pluvial en un tramo de aproximadamente 300 metros lineales, con el objetivo de disminuir el nivel del encharcamiento.

Durante la jornada también atendió la caída de una rama de aproximadamente 20 metros y un árbol de alrededor de 12 metros que se desprendió desde la raíz en la colonia Santa María Tepepan, también en Xochimilco. En la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, los bomberos retiraron otra rama de cinco metros que cayó sobre la vía pública.

Atendimos un encharcamiento en la colonia Zacatenco, en @TlahuacRenace , informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 50 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/KXf0iF8LIp — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 13, 2026

Las lluvias también afectaron la movilidad. Autoridades reportaron un importante encharcamiento sobre Avenida Tláhuac, a la altura de Periférico Oriente, por lo que exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones.

En el transporte público, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5, 12 y A, medida que reduce la velocidad de los trenes para garantizar un recorrido seguro. Por su parte, el Metrobús informó que las unidades de las líneas 2, 4 y 5 disminuyeron su velocidad debido a las condiciones climáticas.

Las lluvias también dejaron afectaciones en el Estado de México. En el municipio de La Paz se registró una inundación en el acceso conocido como Los Arcos, mientras que sobre la carretera federal México-Texcoco, entre el Canal de La Paz y el kilómetro 22 con dirección a Texcoco, se reportó una acumulación crítica de agua que complicó el tránsito vehicular.

#PrecauciónVial | Por encharcamiento sobre Av. Tláhuac a la altura de Periférico Oriente, extreme precauciones al conducir pic.twitter.com/qWhWX3j1rB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 12, 2026

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LMCT