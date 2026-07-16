Se disparan los contagios por la Covid-19 durante mes mundialista

Una médica realiza una prueba de SARS-CoV-2 a una mujer, en 2022.

Los contagios confirmados de Covid-19 y las muertes por esta enfermedad aumentaron en la Ciudad de México durante junio, mes en el cual inició el Mundial de Futbol, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

De acuerdo con el más reciente Informe Semanal de Situación Epidemiológica de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios, los casos venían ligeramente al alza, pero tuvieron un repunte mayor tras el inicio de la justa deportiva el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el duelo entre el Tri y Sudáfrica.

El Dato: Las autoridades capitalinas mantienen la vacunación contra SARS-CoV-2 durante el invierno con el fin de evitar contagios y que la ciudadanía evite complicaciones.

El primer reporte del año de la dependencia federal muestra que había cinco casos acumulados de contagios en la capital, los cuales incrementaron con el paso de las semanas, pero solía ser de menos de los hechos registrados.

Junio, el mes mundialista, inició con 88 contagios acumulados por Covid-19 y un deceso, pero una semana después las autoridades reportaron 105 hechos. Entre esa semana y el 15 de junio, periodo en el cual México enfrentó a Sudáfrica, la Ssa refirió que había 124 infecciones y se mantuvo al alza hasta el último informe del 6 de julio, cuando contabilizaba 265 hechos.

Con esto, la capital del país se convirtió en la entidad número uno en reportes vinculados a este padecimiento, lo cual la convirtió en un nuevo foco para la transmisión de la enfermedad.

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Al respecto, el médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Adrián Aguilar Garay consideró que el escenario sí tuvo una íntima relación con el cúmulo de aglomeraciones en las que miles de personas participaron tras las victorias de México en la Copa del Mundo.

“Creo que la relación de un vínculo entre la concentración de gente con la presencia de aumento de casos de Covid-19, sí existe. Tiene que ver con que es la mayor fuente de contagio, pero también con la salubridad de esos espacios. No había sana distancia para evitar los contagios”, comentó a La Razón.

Desde el punto de vista de Aguilar Garay, una hipótesis para explicar esta nueva ola de contagios es que podría relacionarse con algún caso procedente de otro país, aunque no descarta que también sea un caso mexicano.

“Perfectamente pudo venir de otro lugar. Inglaterra, España, Sudamérica. Sí es algo real, porque vinieron muchísimos turistas y no siempre se sabe cuál es la fuente del virus. ¿Pudo llegar de otro lugar? Sí, pero también pudo ser de turistas internos y eso está bien difícil averiguarlo”, mencionó el experto.

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El médico del ISSSTE dijo que la preparación insalubre de algunos alimentos en sitios como Paseo de la Reforma, Garibaldi y otros puntos donde miles de personas se reunieron tras los triunfos de la Selección Nacional de México, también pudo incrementar los contagios.

Si se toma en consideración la suma de aficionados que se congregaron para observar los cinco partidos que México jugó en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el monto acumulado de gente que pudo exponerse a contagios de Covid-19 en la ciudad llega a cuatro millones 350 mil personas.

El epidemiólogo José Castell Martínez coincidió con Aguilar Garay en que las grandes concentraciones de gente por la Copa Mundial sí pudieron acelerar la transmisión de variantes de Covid-19.

El especialista hizo énfasis en que las cepas que podrían estar detrás de los contagios en la capital son cuatro, con base en la vigilancia que se tiene de la enfermedad a nivel mundial desde la aparición de la primera cepa en 2019.

“Hay algunas otras variantes que actualmente están en circulación a nivel mundial, que ahorita es, por ejemplo, la KP-311, la MB-181, la XFG y la BA 3.2. Ésas son actualmente las variables de que están circulando a nivel mundial y no son tan agravantes como las Alfa, Beta, Gama, Delta y Ómicron”, dijo el médico Epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al día de hoy, la Ciudad de México supera en 263 por ciento los casos positivos de Covid-19 de entidades como el Estado de México, territorio que ocupa el segundo lugar en contagios a nivel nacional.

El resto del top cinco lo completan los estados de Hidalgo, con 73 casos confirmados de esta afección; Jalisco, con un total de 40 incidentes acumulados, y Zacatecas, con 37 reportes.

Respecto a si estos datos de la Ssa presentan una amenaza real, Castell Martínez afirmó de ninguna manera representa un peligro que sea latente para las y los habitantes de la capital.

“Afortunadamente ya está terminando esta situación (la Copa del Mundo) y más en donde México tuvo una participación muy importante y muy directa al ser una de las sedes de este evento deportivo y que bueno, en el curso de las siguientes semanas ya nos enteraremos qué más nos vinieron a dejar los extranjeros”, asestó Castell Martínez.

El experto subrayó que los contagios de Covid-19 en la ciudad son una oportunidad para tener presente que no se debe bajar la guardia ante una de las enfermedades más mortíferas de los últimos años.