Bloqueos y manifestaciones HOY sábado 24 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Marcha de trabajadores en CDMX de días recientes.

Está preparado para el tráfico en CDMX

Este sábado 24 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales.

Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

Este sábado 24 de octubre, la Ciudad de México tendrá seis concentraciones sociales, dos rodadas motociclistas, seis recorridos ciclistas y una rodada en patines, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Las actividades pueden generar afectaciones viales en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac.

Sigue las actualizaciones más importantes hoy:

Principales Concentraciones y Manifestaciones

A lo largo del día se esperan diversas movilizaciones en puntos clave de la capital:

Movimiento de Personas con Discapacidad: Evento “Disca Picnic” a las 11:00 hrs en el Parque de los Venados, Benito Juárez.

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: Evento político-cultural a las 12:00 hrs en la Plaza Tlaxcoaque, Centro.

Plataforma 4:20: Concentración a las 12:00 hrs en el Monumento a la Madre y otras alcaldías.

Liberación Animal MX: Manifestación a las 13:00 hrs frente a la tienda Louis Vuitton en Polanco, Miguel Hidalgo.

Antimonumenta Vivas Nos Queremos: Actividad a las 13:00 hrs en el Monumento a la Revolución.

Justicia Histórica Trans: Velada conmemorativa a las 18:00 hrs en 20 de Noviembre y República de Uruguay.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este sabado 24 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/CLJdN7Etue — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2026

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FGR