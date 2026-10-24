Está preparado para el tráfico en CDMX

Bloqueos y manifestaciones HOY sábado 24 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Diversas movilizaciones sociales complicarán la circulación en la capital; revisa los puntos afectados y las rutas alternas para anticipar tu salida

Marcha de trabajadores en CDMX de días recientes.
Marcha de trabajadores en CDMX de días recientes. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

Este sábado 24 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales.

Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

Este sábado 24 de octubre, la Ciudad de México tendrá seis concentraciones sociales, dos rodadas motociclistas, seis recorridos ciclistas y una rodada en patines, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

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Las actividades pueden generar afectaciones viales en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac.

Sigue las actualizaciones más importantes hoy:

Principales Concentraciones y Manifestaciones

A lo largo del día se esperan diversas movilizaciones en puntos clave de la capital:

  • Movimiento de Personas con Discapacidad: Evento “Disca Picnic” a las 11:00 hrs en el Parque de los Venados, Benito Juárez.
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”: Evento político-cultural a las 12:00 hrs en la Plaza Tlaxcoaque, Centro.
  • Plataforma 4:20: Concentración a las 12:00 hrs en el Monumento a la Madre y otras alcaldías.
  • Liberación Animal MX: Manifestación a las 13:00 hrs frente a la tienda Louis Vuitton en Polanco, Miguel Hidalgo.
  • Antimonumenta Vivas Nos Queremos: Actividad a las 13:00 hrs en el Monumento a la Revolución.
  • Justicia Histórica Trans: Velada conmemorativa a las 18:00 hrs en 20 de Noviembre y República de Uruguay.

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