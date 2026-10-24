Metrobús anuncia cambios por la Mega Procesión de las Catrinas 2026: horarios y estaciones afectadas

El Metrobús de la Ciudad de México modificará su operación este domingo 25 de octubre debido a la Mega Procesión de las Catrinas 2026, por lo que algunas estaciones suspenderán temporalmente el servicio y otras rutas tendrán recorridos parciales.

De acuerdo con el aviso del organismo, las afectaciones se concentrarán en las líneas 1, 3, 4 y 7.

Los cambios comenzarán entre las 16:00 y las 17:00 horas y se mantendrán hasta las 23:00 horas, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados.

¿Qué líneas del Metrobús tendrán cambios?

En la Línea 1, las estaciones Buenavista II, Reforma y Hamburgo permanecerán sin servicio de las 17:00 a las 23:00 horas. También se suspenderá el servicio en la ruta Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Para la Línea 3, las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas dejarán de operar durante el mismo horario. Los tramos Buenavista-Tenayuca y Cuauhtémoc-Pueblo Santa Cruz Atoyac continuarán en servicio.

En la Línea 4, las modificaciones se aplicarán en las rutas Sur y Norte, de las 17:00 a las 23:00 horas. En la Ruta Sur, el servicio operará entre Buenavista y Amajac; en la Ruta Norte, se mantendrá entre Buenavista y Bellas Artes.

También habrá ajustes en los recorridos hacia las terminales San Lázaro, 1 y 2, así como en el tramo de Teatro Blanquita a Alameda Oriente.

Por su parte, la Línea 7 tendrá modificaciones desde las 16:00 y hasta las 23:00 horas. El servicio operará entre Hidalgo y Campo Marte, mientras que otros tramos tendrán ajustes en sus recorridos.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Este domingo 25 de octubre, las Líneas 1, 3 y 4 tendrán modificaciones en el servicio de las 17:00 a las 23:00 horas, y la Línea 7 tendrá modificaciones de las 16:00 a las 23:00 horas por evento recreativo.



👉 Sujeto a condiciones viales.



Mantente pendiente y… pic.twitter.com/LRx2Mtz6HG — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 23, 2026

¿A qué hora inicia la Mega Procesión de las Catrinas?

La Mega Procesión de las Catrinas está programada para este domingo, con salida desde el Ángel de la Independencia y recorrido por Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico, hasta llegar al Zócalo capitalino.

Debido a la concentración de participantes y asistentes, se recomienda revisar las condiciones del transporte antes de salir y considerar alternativas para llegar al destino.

Los usuarios pueden consultar las actualizaciones en los canales oficiales del Metrobús, ya que las modificaciones estarán sujetas a las condiciones viales y al desarrollo del evento.

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MSL