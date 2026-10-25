Bloqueos y manifestaciones HOY domingo 25 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS.

Está preparado para el tráfico en CDMX

Este domingo 25 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales y culturales.

Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

10:00 horas. Restaurante “La Burra Blanca del 56” marchará del Museo Indígena, en Peralvillo, al Zócalo para exigir una ley nacional de protección integral al maguey y denunciar los daños que causarían los parques fotovoltaicos en tierras ancestrales.

10:30 horas. Fundación Gran Gente Pequeña de México realizará una jornada cultural en el Monumento a la Revolución por el Día Mundial de las Personas con Talla Baja.

11:30 horas. Sociedad Civil realizará una mesa de diálogo en el Ángel de la Independencia para rechazar la falta de transparencia en los acuerdos relacionados con el agua.

12:00 horas. Colectiva “Hijas de la Cannabis” realizará evento político-cultural en la Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios libres y seguros para las consumidoras de cannabis con perspectiva de género, además de recolectar alimento para perros y gatos.

12:00 horas. Hurtarte Ciudad Monstruo realizará un evento político-cultural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la libertad de 14 mazatecos exiliados de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

12:00 horas. Trabajadores de guarderías del IMSS realizarán un mitin en las oficinas centrales del instituto para exigir la renuncia del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

14:00 horas. Colectiva “Amiga Pide la Pensioncita realizará el “Tendedero Muertos de Hambre 2026” en la Glorieta de los Insurgentes para denunciar a quienes evaden sus responsabilidades y exigir justicia para las infancias.

15:00 horas. Direct Action Everywhere Ciudad de México realizará una procesión en el Ángel de la Independencia en memoria de los animales que han perdido la vida por el especismo.

18:00 horas. Mega Procesión de las Catrinas 2026 marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este domingo 25 de octubre. pic.twitter.com/DZBKcvukl4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 25, 2026

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