Bloqueos y manifestaciones HOY domingo 25 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Este domingo 25 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales y culturales.
Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
- 10:00 horas. Restaurante “La Burra Blanca del 56” marchará del Museo Indígena, en Peralvillo, al Zócalo para exigir una ley nacional de protección integral al maguey y denunciar los daños que causarían los parques fotovoltaicos en tierras ancestrales.
- 10:30 horas. Fundación Gran Gente Pequeña de México realizará una jornada cultural en el Monumento a la Revolución por el Día Mundial de las Personas con Talla Baja.
- 11:30 horas. Sociedad Civil realizará una mesa de diálogo en el Ángel de la Independencia para rechazar la falta de transparencia en los acuerdos relacionados con el agua.
- 12:00 horas. Colectiva “Hijas de la Cannabis” realizará evento político-cultural en la Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios libres y seguros para las consumidoras de cannabis con perspectiva de género, además de recolectar alimento para perros y gatos.
- 12:00 horas. Hurtarte Ciudad Monstruo realizará un evento político-cultural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la libertad de 14 mazatecos exiliados de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
- 12:00 horas. Trabajadores de guarderías del IMSS realizarán un mitin en las oficinas centrales del instituto para exigir la renuncia del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
- 14:00 horas. Colectiva “Amiga Pide la Pensioncita realizará el “Tendedero Muertos de Hambre 2026” en la Glorieta de los Insurgentes para denunciar a quienes evaden sus responsabilidades y exigir justicia para las infancias.
- 15:00 horas. Direct Action Everywhere Ciudad de México realizará una procesión en el Ángel de la Independencia en memoria de los animales que han perdido la vida por el especismo.
- 18:00 horas. Mega Procesión de las Catrinas 2026 marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo.
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FGR
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