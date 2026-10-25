Clara Brugada inaugura Utopía La Soberana en la GAM; beneficia a más de 100 mil habitantes

Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la primera Utopía en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 25 de octubre de 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró este domingo la Utopía “La Soberana”, la primera en la alcaldía Gustavo A. Madero y la más grande construida hasta la fecha en la Ciudad de México con una inversión de 300 millones de pesos.

La Utopía, ubicada en el Deportivo Hermanos Galeana, en la colonia San Juan Aragón VII Sección, forma parte de los 100 espacios que la actual administración prevé construir en toda la capital para 2030.

“Estamos comprometidos a construir 100 utopías en la Ciudad de México. (...) ¿Por qué llamamos a esta Utopía ‘La Soberana’? Porque hay un hilo invisible que une las cuatro transformaciones de México, este hilo es la lucha por la soberanía y la independencia”, explicó Brugada Molina.

Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la primera Utopía en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 25 de octubre de 2026. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

La mandataria detalló que la Utopía abarca más de 90 mil metros cuadrados y se espera que beneficie a más de 100 mil habitantes de las colonias aledañas con servicios gratuitos de cuidado, salud, cultura y deporte.

Asimismo, “La Soberana” tiene un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI), con aulas para lactantes, maternal y preescolar, comedor, ludoteca y espacios de atención, así como una Casa de Día para personas adultas mayores, un patio de cuidados inclusivos, cocina popular y espacios para la atención integral de las mujeres con, entre otros, servicios psicológicos, jurídicos.

Jefa de Gobierno recorrió la primera Utopía en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 25 de octubre de 2026. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Además, dispone de consultorios de medicina general, ginecología y geriatría, además de mastógrafo, laboratorio clínico, tina de hidroterapia y el Centro de Cuidado de las Emociones

La Utopía cuenta con un auditorio tipo caja negra con espacio para más de 400 personas, cabina de radio y 10 aulas para formación artística y cultural, además de un circo con capacidad para 800 personas que tendrá funciones todas las semanas para el público en general.

En cuanto a infraestructura deportiva, cuenta con una alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box, canchas de petanca, jaula de bateo y canchas de pádel, tenis y squash. Adicionalmente, la Utopía está provista de una clínica veterinaria, parque para perros y estética canina.

“Esta Utopía, ‘La Soberana’, es también un homenaje a la lucha que hace todos los días nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum en defender la soberanía nacional”, sostuvo la Jefa de Gobierno.

Clara Brugada durante el recorrido de la Utopía en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 25 de octubre de 2026. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Anuncia construcción de clínica y hospital

Clara Brugada también adelantó la construcción de una nueva Clínica Condesa, un Hospital Toxicológico para el tratamiento de adicciones y la “Aldea Juvenil”, un proyecto educativo de transición para jóvenes con apoyos mensuales superiores a los 9 mil pesos.

Además, anunció que la Ciudad de México será la sede del Foro Urbano Mundial en 2028, evento para el que se espera contar con 50 utopías terminadas.

Por otra parte, la Jefa de Gobierno recibió el Pergamino de Honor de ONU Hábitat por su contribución al desarrollo de políticas de vivienda y espacios públicos igualitarios.

En el evento estuvieron presentes el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso.

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cehr