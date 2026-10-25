ONU Hábitat entrega galardón mundial de innovación urbana a Clara Brugada por Utopías

ONU Hábitat entrega galardón a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el 25 de octubre de 2026.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recibió el Pergamino de Honor de ONU Hábitat, máximo reconocimiento internacional en innovación urbana, por el modelo de las Utopías, que acerca servicios, cuidados, cultura y deporte a las comunidades para reducir las desigualdades.

Este reconocimiento posiciona a la Ciudad de México como referente internacional de urbanismo social. La ONU destacó que las Utopías contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 y que su modelo ya inspira proyectos en otras ciudades, como Quito, Ecuador.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la inauguración de la Utopía "La Soberana". ı Foto: Cortesía

Además, la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial 2028, uno de los principales encuentros internacionales sobre desarrollo urbano. Para entonces, se proyecta contar con más de 50 Utopías, como parte de la meta de construir 100 durante la administración.

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cehr