Brugada entrega la Utopía 10 en GAM; la reconoce la ONU

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, no sólo inauguró la Utopía La Soberana, en la colonia San Juan Aragón VII Sección, en Gustavo A. Madero, también recibió por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-Hábitat el Pergamino de Honor por este tipo de estructuras.

Acompañada por el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso, la mandataria local recorrió las instalaciones de este espacio, el cual se convirtió en el décimo en abrir sus puertas durante la actual administración y que forma parte del centenar que prevé la misma.

“Estamos comprometidos a cumplir a construir 100 utopías en la ciudad de México. ¿Por qué llamamos a esta Utopía La Soberana? Porque hay un invisible que une las cuatro transformaciones de México. Este hilo es la lucha por la soberanía en la independencia hace más de 200 años”, explicó Brugada Molina.

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Los visitantes ya pueden usar los servicios médicos y comprar comida en la Utopía. ı Foto: Especial y Luis Olivera|La Razón

El Dato: El Gobierno local estima que cada familia en Gustavo A. Madero ahorre más de 10 mil pesos al mes en servicios de cuidados, lavandería, entre otras, con la Utopía.

La Soberana cuenta con más de 90 mil metros cuadrados de superficie intervenida, se construyó en lo que algún momento fue el antiguo Deportivo Hermanos Galeana y las autoridades esperan que beneficie a más de 100 mil habitantes de las colonias aledañas.

En ese sentido, el sitio cuenta con consultorios de medicina general, odontología y ginecología, servicios de mastografía, laboratorio para toma de muestras, terapia física, terapia de lenguaje y tina de hidroterapia.

Asimismo, el espacio tiene un centro de cuidado y desarrollo infantil (con aulas para lactantes, maternal, preescolar, comedor, ludoteca y sitios de atención), un patio de cuidados inclusivos, cocina popular, así como lugares para la atención integral de las mujeres con atención psicológica, jurídica, social y áreas para cuidados personales.

A esto último se suma una caja cultural con una zona multiusos para más de 400 personas, 10 aulas para formación artística y cultural y hasta un circo con capacidad para 800 personas, el cual tendrá funciones todas las semanas para el público en general. También hay diversos espacios desportivos.

Clara Brugada (der.) y la directora en ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, ayer ı Foto: Especial y Luis Olivera|La Razón

16 Alebrijes animatrónicos están dentro de este espacio

“Esta Utopía La Soberana es también un homenaje a la lucha que hace todos los días nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. La Soberana es un homenaje que nos vincula con nuestros ancestros. Es un homenaje a quienes a lo largo de la historia y hoy, han luchado por la legítima, libertaria y democrática aspiración a un pueblo que pueda gobernarse a sí mismo”, concluyó la Jefa de Gobierno.

La zona inaugurada este domingo al interior de la Utopía La Soberana, representa 50 por ciento de la superficie total del recinto, por lo que, próximamente, iniciarán los trabajos complementarios en dicho lugar, informó el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano.

“El alcalde (Janecarlo Lozano nos dio una sección de casi 200 mil metros cuadrados y estamos entregando 50 por ciento. Vamos a iniciar una etapa nueva de alrededor de 100 mil metros cuadrados con más programas, y más actividades. Nuestra Jefa del Gobierno nos va a dar la sorpresa, nos va a dar más actividades que vamos a tener en esta Utopía”, adelantó el titular de Sobse.

Otra Utopía, cuyos trabajos están pendientes, es la de Mixiuhca, en Iztacalco. Al respecto, Basulto Luviano explicó a La Razón que la construcción del resto de esta unidad empezará el próximo 31 de octubre, luego de la Fórmula 1.

Los visitantes ya pueden usar los servicios médicos y comprar comida en la Utopía. ı Foto: Especial y Luis Olivera|La Razón

55 Disciplinas deportivas se van a impartir en cada Utopía

EL PREMIO. Brugada Molina además agradeció a la directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, por la entrega del Pergamino de Honor por la construcción de las Utopías. Es el mayor reconocimiento a nivel internacional que entrega el organismo.

“Las Utopías nacieron para garantizar derechos, llevar cultura, deporte y cuidados gratuitos a cada rincón, y hoy son un referente de innovación urbana a nivel mundial.

“Este galardón me llena el corazón porque demuestra que cuando gobernamos para el bienestar de la gente, transformamos realidades. ¡Gracias!”, expresó la mandataria capitalina.