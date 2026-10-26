Cifra de refugiados haitianos en CDMX suma 7 años al alza

Florista haitiano durante un descanso en el Mercado de Jamaica, el 18 de octubre.

Mientras en 2018 sólo dos personas originarias de Haití refugiadas en la Ciudad de México, para 2025 la cifra aumentó a mil 617. En ese lapso, las peticiones han aumentado año con año, de acuerdo con datos que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

La información que la institución federal entregó a La Razón vía transparencia detalla que el crecimiento de la población del país caribeño se dio hace siete años, lo que ha hecho de la capital del país como una ciudad santuario a nivel nacional para estas personas.

Pese a las fuertes restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, en 2020 la Comar reportó el registro de 26 refugiados y para 2021 la cifra subió a 68 casos. Un año después, este número llegó a los 90 trámites.

El escenario no cambió demasiado durante 2023, pues en ese lapso analizado la Comar otorgó 98 estatus de este tipo, mientras que para 2024, fueron 416. Al término de 2025, la cifra subió a mil 617.

El Dato: Tláhuac e Iztapalapa son las dos alcaldías de la ciudad en las cuales se estima que hay más personas originarias de Haití, de acuerdo con la Comar.

Gregory, joven de 33 años originario de Haití, trabaja como florista en el Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza. El empleado en un local consideró que el detonante de la migración de sus connacionales a México fue el asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021, un episodio que provocó un vacío de poder en aquella nación, así como aumentos graduales en los indicadores de inseguridad, especialmente en 2024 y 2025.

“En 2021 se mata al presidente desde la capital. Es muy peligroso para nosotros, por eso salimos. No todos queríamos llegar a Estados Unidos y cuando cambió la aplicación CBP One, muchos de los que salieron se quedaron aquí.

“Aquí en la ciudad, yo firmo cada semana para buscar refugio, pero es muy difícil el trámite. Tienes que esperar nueve meses para tener respuesta, yo empecé en 2025. Otro problema es que se vuelve muy difícil conseguir trabajo, porque la gente no te conoce. Si venimos de otro país, pero es por miedo”, platicó el joven, quien vivía en Puerto Príncipe justo cuando un comando extranjero ejecutó al mandatario de su país.

1 De cada 10 refugiados en la capital del país es de Haití

El alza en los índices de violencia documentados al interior de Haití ha tenido efectos inmediatos en la ciudad, ya que de 2024 a 2025 hubo un aumento de 295.91 por ciento en la cantidad de refugiados.

A esto se suma otro dato que refleja la crisis humanitaria de la cual han huido miles de haitianos en el último lustro. Tan sólo el año pasado, cada 24 horas la Comar en la Ciudad de México dio asilo a 4.5 de estas personas, quienes mayormente buscan mejores condiciones de vida.

Al respecto, la directora del albergue Casa Tochan, Gabriela Hernández Chalte, puntualizó que el fenómeno de la migración de Haití hacia el centro del país, coincidió con el asesinato del exmandatario de esa nación.

“Recuerdo que de 2018 en Tochan no volvimos a ver haitianos hasta 2021. Yo me acuerdo mucho un sábado han de haber llegado como 80 personas (de Haití) al albergue. Entre mujeres, familias y algunos hombres solos. Fue el desastre, nosotros en ese entonces recibíamos de 30 a 35 personas, pero en un fin de semana se congregaron un total de 150 haitianos en Tochan.

“También están los haitianos que ya están regresando voluntaria e involuntariamente de Estados Unidos y que obviamente, lo que menos quieren llegar es a Haití, por eso ha subido mucho la población haitiana en la ciudad. Pero ellos solos se han ido organizando, no ha sido por ayuda de la Comar”, señaló la activista, quien también añadió que hacen falta mejores mecanismos de integración no sólo para adultos provenientes de Haití, sino también para menores de edad.

Sobre este último punto, el asistente ejecutivo de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), Mario Monroy Bersoza, señaló que la incorporación de las infancias haitianas no es un tema menor, esto al ponderar lo importante que es la educación para las familias procedentes de ese país centroamericano.

232 Por ciento más refugiados haitianos hay que salvadoreños

El SUBREGISTRO. La Coordinadora de Comunicación y Vinculación de la Redodem, Samantha Hernández Cerón, mencionó en entrevista con La Razón que los datos presentados por la Comar podrían estar muy alejadas de la realidad, debido a que la ayuda por parte del Estado lleva rebasada casi una década.

“La Comar lleva rebasada casi una década en procesos que tiene atorados, en personas que ni siquiera han podido tener acceso a una entrevista, no han podido acceder a un registro, no tienen CURP; personas que desistieron de su derecho a solicitar refugio en la Ciudad de México.

“Hay que ser, en principio, muy críticos con las estadísticas que presentan, porque la cantidad de personas que han quedado fuera de esos registros por la violencia institucional que la Comar ejerce sobre ellos son muchísimos”, comentó la experta.

En tanto, el coordinador general de la Redodem, Sergio Luna, también explicó a este diario que este importante flujo migratorio de personas de originarias de Haití en la Ciudad de México no puede entenderse lejos del fenómeno de la integración cultural y social, ya que en ciertas comunidades del interior del país la incorporación de este sector social suele ser compleja.