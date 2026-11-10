Trabajador cae de 12 metros de altura en obra de la alcaldía Benito Juárez

Un joven de 20 años cayó desde una altura considerable mientras realizaba labores en un edificio en proceso de construcción, en la alcaldía Benito Juárez.

El accidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle Centro. La caída, de aproximadamente 12 metros, dejó al trabajador con lesiones que requirieron atención médica especializada.

La emergencia también derivó en medidas para restringir el acceso al lugar. De acuerdo con información difundida por NMÁS, las condiciones en las que ocurrió el accidente apuntan a una posible falta de equipo de protección para trabajos en altura.

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Todo ocurruió cuando el trabajador se encontraba en la construcción de un nuevo edificio de departamentos, donde laboraba cuando aparentemente se resbaló desde una gran altura.

Imagen ilustrativa de construcción ı Foto: larazondemexico

Paramédicos de Protección Civil acudieron para atender al joven, quien presentó traumatismo craneoencefálico, de acuerdo con los primeros diagnósticos. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Según el reporte, el trabajador no contaba con una línea de vida al momento del accidente. Esta medida de seguridad es la que permite mantener conectado al operario a un sistema de protección para reducir el riesgo de caídas durante las labores en altura.

El mismo reporte señala que, tras caer, el joven quedó atrapado en una malla negra ubicada en uno de los laterales del edificio. Aunque la obra contaba con documentación relacionada con medidas de seguridad, la ausencia de este equipo habría agravado las consecuencias del incidente.

Después de la emergencia, autoridades colocaron sellos de acceso restringido en el inmueble, mientras se realizan las acciones correspondientes.

No es el primer accidente en la colonia Del Valle

El caso recuerda otro accidente ocurrido en la zona el 10 de diciembre de 2025, cuando un trabajador de 28 años murió tras caer desde 10 metros en una obra habitacional ubicada en Xola también en la alcaldía Benito Juárez.

En aquella ocasión, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre y personal de Protección Civil suspendió las labores en el inmueble.

Ante los hechos ocurridos este miércoles, autoridades investigarán con el fin de deslindar responsabilidades.

🚨 Un trabajador cayó desde unos 12 metros de altura mientras realizaba labores en una construcción de la #CDMX.



El accidente ocurrió sobre Gabriel Mancera, en la colonia Espartaco, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre trabajaba sin una línea… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 10, 2026

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