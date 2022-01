Van más de 4 mil niños contagiados este año

La Ciudad de México inició el año con más de cuatro mil nuevos contagios de Covid-19 en menores de edad, de acuerdo con el reporte que presenta el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

En los primeros nueve días de este 2022, se infectaron cuatro mil 20 menores de entre cero y 17 años de edad, lo que significa un aumento del 4.6 por ciento respecto al 31 de diciembre del año pasado, cuando en la capital se registraron 86 mil 759 contagios de menores contabilizados desde el inicio de la pandemia.

El grupo de edad con el mayor porcentaje en el incremento de contagios en este periodo fue el de los menores de entre seis y 11 años —a quienes aún no se les aplica ninguna dosis contra el SARS-CoV-2—, que pasaron de un acumulado de 24 mil 265 contagios el 31 de diciembre a 25 mil 543 el pasado 9 de enero; es decir en menos de 10 días, hubo mil 278 nuevos casos.

El grupo de edad de cero a cinco años presentó un aumento del 4.5 por ciento en los contagios, pues pasó de 10 mil 891 casos antes de finalizar el 2021 a 11 mil 382 para este 9 de enero; mientras que el grupo de 12 a 17 años, en el que ya hay menores vacunados, los contagios aumentaron en 4.3 por ciento, al pasar de un acumulado de 51 mil 603 contagios a 53 mil 854.

El conteo de contagios por Covid en menores de edad se realiza desde el 12 de abril del 2020, cuando se registraron los primeros contagios en este grupo de edad y se concentran los datos de reportes de laboratorio, los confirmados por asociación clínica y por Comité de Dictaminación, de acuerdo con el propio reporte.

Para Selene, una ciudadana habitante de la alcaldía Coyoacán, el contagio de su pequeña de siete años es una “muestra” de que el Covid-19 “ya le puede ocurrir a cualquier persona y a cualquier edad”, por lo que advirtió que los padres de familia no se pueden confiar al llevar a sus hijos a escuelas, parques o sitios públicos.

“Me consta que este virus le puede dar a cualquier persona, ellos no están exentos, y está tremendo porque luego uno no sabe qué tienen o piensa que tienen otra cosa”, comentó, al explicar que su hija de siete años comenzó con mucha fiebre, por lo que creyó que tal vez habría sido una infección estomacal, hasta que “después empezó el escurrimiento nasal y como carraspera, ya que me comuniqué con mi doctor y me dijo que seguramente era Covid, nos espantamos”.

Armando, otro capitalino que tiene tres hijos —dos de ellos que tuvieron Covid a mediados del año pasado—, explicó que con la nueva ola de contagios teme por sus hijos al llevarlos a clases presenciales, pues “aunque nosotros ya estamos vacunados, ellos pueden enfermar o ser el foco que nos traiga la enfermedad a la casa, estando con sus compañeritos”.

“Ya nos pasó una vez, mi hijo el mayor tenía y contagió al más chico, ahora que esta ola viene con más fuerza, el miedo es más porque ellos no están vacunados”.