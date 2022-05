Acusan que Fiscalía emitió dictamen con personal no calificado en caso de enfermera que murió por negligencia en el ISSSTE

El abogado y la familia de Daniela Abigail de la Cruz Suárez, enfermera que murió tras ser sometida a 20 cirugías, acusaron que la Fiscalía General de la República emitió un dictamen, sobre el caso, elaborado por personal no calificado, en el que se descarta que la causa del deceso haya sido negligencia médica.

Daniela Abigail falleció en abril de 2019, en el Hospital Regional 1 de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras ser intervenida quirúrgicamente por el médico Edgardo Ruiz, contra quien fue interpuesta una denuncia ante instancias federales.

Esta mañana, los familiares protestaron ante la FGR para exigir acceso a la carpeta de investigación y obtener justicia, pues acusaron que el médico realizó las cirugías sin realizar estudios a la paciente, quien presuntamente fue mal diagnosticada por un tumor cerebral.

El abogado, Víctor Sandoval, señaló que hace un mes fueron informados acerca del dictamen sobre el caso, que fue emitido desde noviembre de 2021.

- Foto: Eduardo Cabrera.

“Fue emitido por un médico que no tiene conocimientos en la especialidad de neurocirugía. Este dictamen pericial determina que no hubo negligencia, pero nosotros acudimos con especialistas, vía privada, y nos hacen saber que este perito que emitió el dictamen por parte de la Fiscalía no tiene los conocimientos especializados para poder emitirlo”, explicó el litigante.

Señaló que por ello han solicitado un nuevo dictamen, para que esta vez sea realizado por un perito especializado.

También indicó que acudieron a las instancias correspondientes del ISSSTE, para exigir celeridad en la atención a la investigación solicitada en contra del médico, para que le sea retirada la licencia para ejercer funciones.

- Foto: Eduardo Cabrera.

“Tuvimos una plática con la directora del Hospital 1 de octubre y ella nos comenta que no puede hacer nada, que depende de las resoluciones que emitan los órganos internos y que, dependiendo de la resolución ella podrá tomar una decisión”, dijo.

