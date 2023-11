Álvaro Obregón solicita 234.4 mdp más en presupuesto para 2024: Mariana Rodríguez Mier y Terán.

Con la finalidad de que la alcaldía no pierda su capacidad operativa durante el próximo año, ni se vean disminuidos sus programas, la directora general de Gobierno en Álvaro Obregón, Mariana Rodríguez Mier y Terán solicitó este lunes al Congreso de la Ciudad de México un incremento de 234.4 millones de pesos al asignado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino para el ejercicio 2024 que asciende a 3 mil 630.9 millones de pesos.

Durante su comparecencia ante el órgano colegiado, destacó que dicho incremento es necesario, toda vez que los recursos etiquetados de origen para el año próximo representan 68% del presupuesto, quedando solo 32% para gasto operativo.

“Es decir, de cada 100 pesos que tendremos sólo dispondremos de 32 para bacheo, alumbrado, reparación de fugas, mantenimiento y recuperación de espacios, programas sociales, apoyos a mujeres, niñas y niños, y el resto de las acciones que debemos realizar”, aclaró la funcionaria al legislativo local.

Considerando estos factores, el aumento del presupuesto a 3 mil 865.3 millones de pesos incluye básicamente tres componentes:

91 mdp para reponer en el gasto operativo el incremento que se contempla para el capítulo 1000, de forma que no se vea afectada nuestra capacidad; 126 mdp para fortalecer la operación en áreas de obras y servicios públicos conforme al anexo enviado; y, 17.4 mdp para cumplir con las obligaciones en materia de búsqueda de personas, vigentes desde 2019.

En ese sentido, Mariana Rodríguez aclaró que, de acuerdo con la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, el Congreso debería asignar a las alcaldías el presupuesto necesario, pero hasta la fecha no lo han hecho. Por lo tanto, las alcaldías no tienen la capacidad para atender este tema.

Asimismo, la funcionaria dio a conocer los avances obtenidos en los 5 ejes fundamentales de gobierno y otras acciones, y señaló que al 31 de octubre pasado el avance presupuestal presentó un presupuesto modificado por 3 mil 405 mdp: 39 millones de pesos más que el aprobado originalmente (3 mil 366 millones) y que el saldo disponible es de 23 millones de pesos que corresponden en su mayoría a recursos etiquetados de servicios personales y partidas centralizadas (energía eléctrica, agua y combustible).

Subrayó que Álvaro Obregón cuenta con un gobierno de tiempo completo, que tiene claras las prioridades para atender las necesidades de sus habitantes, que da resultados y que en el tercer año se propone consolidar esos ejes, incrementando las inversiones que se vienen realizando en materia de seguridad, obras y servicios públicos, y ampliando los programas sociales, en especial la agenda para mujeres, niñas y niños.

también puedes leer ¡Adiós boletos!: Acceso a Líneas 9 y B del Metro sólo con Tarjeta de Movilidad a partir de esta fecha

Al respecto informó que se va a incrementar el gasto en seguridad en 6%, pasando de 385.2 mdp en 2023 a 408.4 mdp en 2024; en materia de servicios y obras públicas se va a reforzar el gasto realizado en 2023, considerando un incremento del 5%, con lo que se alcanzarán 607 mdp; así como la política social, en conjunto, tendrá recursos por 161.2 mdp, destacando el incremento en el programa de Estancias Infantiles, que benefician directamente a más de mil niñas y niños.

En síntesis, dijo, tenemos claridad del gasto a realizar y nuestras prioridades.

La directora general de Gobierno subrayó que es una solicitud responsable, avalada por los resultados que se han dado y, sobre todo, que busca que el año próximo, no se vean mermados los servicios que brinda la alcaldía a sus habitantes.

Enfatizó que la reducción de recursos no daña al gobierno de Álvaro Obregón, no daña a un partido político o a una alianza, daña a la ciudadanía: “no es a una administración de oposición a la que se castiga, es a las y los vecinos. Y no es a nosotros a quienes ignoran, sino a quienes habitan en una alcaldía que durante 3 años vivió el abandono y la ausencia de gobierno que hemos estados revirtiendo”.

Como se ha demostrado, recalcó, en Álvaro Obregón existe un gobierno que da resultados y que está dispuesto a trabajar en coordinación, poniendo por delante el interés de contribuir a mejorar la calidad de vida de la alcaldía.

“Un acto de justicia presupuestal sería asignarle los recursos que efectivamente se necesitan y devolverle un monto más cercano al importe recaudado, principalmente por el impuesto predial que pagan los habitantes de la alcaldía y por el PIB que se genera en la misma, para que ello permita atender las demandas ciudadanas y modernizar la administración”, destacó.

Finalmente reiteró que sí se tiene claro el rumbo, las prioridades y los recursos que se requieren para alcanzar las metas fijadas; por lo que apeló a la responsabilidad del Congreso para que el presupuesto que se autorice a Álvaro Obregón responda a las necesidades reales que se tienen en cada una de sus colonias.

JVR