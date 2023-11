Bloqueos en CDMX por marchas y manifestaciones este 24 de noviembre; checa las rutas alternas

Este viernes se reportan distintos bloqueos en la Ciudad de México, por lo que si tienes algún compromiso, debes salir con tiempo. En La Razón te compartimos las alternativas viales que puedes tomar.

En la madrugada de este 24 de noviembre, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que continúan los trabajos de mantenimiento por la nueva Línea 1 del Metro, es por ello que hay desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Toma con alternativas viales avenida Hidalgo, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Dr. Río de la Loza, Eje 1 poniente y Claudio Bernard.

Hay cierre a la circulación en Dr. Pasteur desde Dr. Balmis hasta la avenida Cuauhtémoc, usa como alternativa vial Dr. Martínez del Río.

En Av. Insurgentes Sur a la altura de Calz. de Tlalpan, está bloqueada la circulación por obras, puedes tomar como alternativas viales el Viaducto Tlalpan y Av. San Fernando.

Programa Hoy No Circula 24 de noviembre

De acuerdo con el Programa Hoy No Circula en CDMX, los carros que no pueden transitar son los de engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, esta medida aplica en todas las alcaldías, a partir de las 5:00 am hasta las 22:00 horas.

