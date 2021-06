Campaña de miedo y desinformación triunfó en elecciones: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que en las elecciones del pasado 6 de junio triunfó la desinformación y el miedo, toda vez que se aprovechó la pandemia para generar una campaña en contra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En la capital entró una campaña de desinformación y miedo que dijo que el Presidente era un autoritario. En la ciudad ganó esa campaña en las elecciones de junio pasado. Pasó porque no hay comunicación e información y por ello ganó el miedo, pero esta ciudad es libre y de derechos; aquí no cabe el clasismo y el racismo; esta idea en donde dicen que quien paga más impuestos tiene que recibir más presupuesto, provocaría que no haya combate a la desigualdad