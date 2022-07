El caso está en manos del Tribunal, revira Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tiene que responder ante la justicia por la inhabilitación de que fue objeto por el cierre del Deportivo Guelatao, y rechazó los señalamientos que hizo en su contra por casos como la Línea 12 del Metro y el Colegio Rébsamen.

“Es el Tribunal de Justicia Administrativa el que está haciendo esto, no es la Jefa de Gobierno, no es una institución del Gobierno de la Ciudad, es el Tribunal, que es un organismo totalmente autónomo”, refirió al término término de un evento sobre movilidad en el Paseo de la Reforma.

La mandataria capitalina se refirió a los señalamientos que hizo la alcaldesa sobre la Línea 12 del Metro y el caso del Colegio Rébsamen, y cuestionó a la oposición acerca de los audios que se han dado a conocer recientemente sobre el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“A mi me parece, cuando tienes a uno de tus presidentes de partido saliendo cada semana en un audio, pues alguna cosa van a tener que buscarle por otro lado. ¿Por qué no explican, por ejemplo, los audios de Alito? ¿O no es su dirigente? ¿O ya lo desconocieron?”, cuestionó.

Sheinbaum Pardo señaló que “no tienen sentido” sus dichos respecto al Metro, pues su administración ha hecho una inversión histórica en este medio de transporte.

“Que responda realmente al Tribunal, ante la justicia, y a los demás, en realidad tienen un problema grave, les andan dictando lo que tienen que decir porque tienen un dirigente que es casi prófugo de la justicia”, concluyó.