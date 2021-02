CDMX inicia vacunación en zonas menos afectadas

Por practicidad logística, el Gobierno de la CDMX optó por iniciar el proceso de vacunación antiCovid en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, tres de las alcaldías cuya población de adultos mayores puede ser cubierta en su totalidad con el número de vacunas disponibles: 79 mil 550, el primer lote del inmunizador de AstraZeneca que se aplicará en la capital del país a partir de este lunes.

Esta decisión es correcta, a decir de Carlos Alberto Pantoja, académico del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien consideró que es prudente iniciar así, dadas las dosis que están disponibles y mientras el personal encargado de la aplicación se adapta al control de la población a la que hay que atender, pues deben prepararse para vacunar en alcaldías donde puede haber tumultos.

. Gráfico: La Razón de México

“Habrá el mismo problema que en otros países de que la gente se quiere saltar su turno o quienes no deseen vacunarse; pero está bien hecho y no está mal en iniciar por ciertas alcaldías”, declaró el experto en entrevista.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, explicó elegir a estas tres demarcaciones responde a que las vacunas alcanzarán para cubrir a todos los adultos mayores de esos territorios y porque una sola marca del inmunizador debe cubrir alcaldías completas.

“Hay suficientes vacunas para estas tres alcaldías en este momento. No lleguen a las tres o cuatro de la mañana… no es necesario, se van a distribuir a lo largo del día, por eso se les dio un horario tan amplio, de las nueve de la mañana a las ocho de la noche, por eso hay tantos centros de vacunación para que puedan ser atendidos y habrá suficientes compañeros para orientarlos en el momento en que lleguen al centro de vacunación”, dijo ayer, al anunciar el plan.

Aunque no son las zonas con más enfermos en la CDMX, el caso de Milpa Alta es particular, ya que la colonia San Antonio Tecomitl, desde que comenzó la pandemia, se encuentra en el top tres de áreas con mayor número de enfermos.

En tres días, el Gobierno capitalino pretende inmunizar a 5.5 por ciento su población mayor de 60 años, cerca de 1.5 millones, según el censo 2020.

Las demarcaciones donde comenzará la estrategia acumulan mil 629 casos activos: Cuajimalpa, 348; Magdalena Contreras, 818, y Milpa Alta 463; muy pocos en relación con la pandemia activa que reportan Iztapalapa (4 mil 7), Álvaro Obregón (3 mil 857) y Gustavo A. Madero (2 mil 702), de acuerdo con el registro Covid del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

. Gráfico: La Razón de México

Esta primera etapa contará con 70 unidades vacunadoras, de las que 58 estarán en escuelas y 12 en unidades de salud. También habrá mil 750 brigadistas del Gobierno de México y de la CDMX.

Cristina Cruz, delegada estatal de los programas para el Desarrollo de la CDMX, recordó que la logística para quienes se registraron en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx consiste en que adultos mayores cuyo apellido comience con las letras de la A a la G deben acudir este 15 de febrero a la unidad que corresponde a su zona. El 16 de febrero siguen los apellidos cuya inicial sea de la H a la P, y al día siguiente, de la Q a la Z.

LA PANDEMIA NO HA ACABADO. Alberto Pantoja consideró que hace falta comunicar que la vacuna no será el fin de la crisis, porque hay un porcentaje de la población que no mostrará inmunidad.

Lo que ocurrirá, dijo, es que los vacunados que lleguen a enfermar lo harán en las formas menos graves del Covid. Asimismo, habrá una parte de la población que no adquiera inmunidad.

“Llegará una vacuna que tenga poco más de 90 por ciento de eficacia, significa que en la prueba de fase 3 hubo más de 90 por ciento que se inmunizó, lo que quiere decir que aún en las mejores circunstancias, hay cerca 10 por ciento a quien no le hace efecto porque la persona tiene un padecimiento que desconoce o alguna condición especial”, explicó.